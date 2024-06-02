Остін мав більш як годинну зустріч у кулуарах форуму з міністром оборони Китаю Дун Цзюнем

Остін не повідомляв про деталі розмови із Цзюнем

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна з Китаєм не є неминучою чи невідворотною та наголосив на важливості відновлення діалогу між країнами. Про це повідомляє АР.

Міністр зазначив, що війна з Китаєм не є неминучою чи невідворотною та наголосив, що попри стрімку ескалацію напруженості в Азійсько-Тихоокеанському, важливо відновлення діалогу між ним та його китайським колегою для уникнення «прорахунків і непорозумінь».

Напередодні Остін мав більш як годинну зустріч у кулуарах форуму з міністром оборони Китаю Дун Цзюнем, що стала першим особистим контактом між вищими посадовими особами оборонних відомств двох країн після тривалої паузи в комунікаціях через візит у 2022 році тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань.

«Поки розмовляємо, ми можемо визначити ті питання, які викликають занепокоєння. Ми хочемо переконатися, що встановили запобіжники, аби не було ніяких прорахунків чи непорозумінь... які можуть вийти з-під контролю. Такі речі (встановлення запобіжників) можливі, тільки якщо ви розмовляєте», – сказав Остін.

Нагадаємо, що США та інші країни можуть вжити заходів проти фірм та фінансових установ Китаю через те, що країна підтримує Росію у війні проти України. Раніше заступник держсекретаря США наголошував, що існує нагальна потреба в тому, аби країни Європи та НАТО надіслали Китаю колективний сигнал занепокоєння.