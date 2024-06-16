Кулеба: Наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі України і Росії

Стартував другий день Глобального саміту миру у Швейцарії

Глава МЗС: «Настане момент, коли прийдеться говорити з Росією»

Наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Бюргенштоку, під час саміту миру, який проходить цими днями у Швейцарії, передає кореспондент «Главкома».

«Ідея в тому, щоб наступний саміт став завершенням війни. І звісно, нам треба за столом переговорів й інша сторона. Це очевидно, що для завершення війни треба обидві сторони, моя, наша робота в тому, щоб Україна в цей час перебувала на найсильніших позиціях», – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС запевнив, що, крім української формули миру, на саміті ніякі альтернативні плани не розглядалися.

«Останній ультиматум Путіна ніякого апетиту на саміті не викликав, бо всі розуміють, що це була спроба створити інформаційну хвилю, бо треба було чимось перебивати», – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що в майбутньому прямого прямого діалогу з Росією не уникнути: «Ми розуміємо прекрасно, що настане момент, коли прийдеться говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо говорити Росії мовою ультиматумів».

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру. Кулеба уточнив, що до комюніке зможуть приєднатися й ті країни, які не беруть участь у саміті.

Сьогодні, 16 червня, країни-учасниці діляться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський розповів, як розпочав другий день саміту.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.