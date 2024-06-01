Перерахунок пенсії, атака на українські гідроелектростанції. Головне за 1 червня

Унаслідок російського масованого обстрілу Дніпровська гідроелектростанція перебуває в критичному стані

Дніпровська ГЕС після нічного обстрілу – у критичному стані. Сили оборони контролюють близько 70% Вовчанська. 1 червня було проведено перерахунок пенсій для громадян, які працюють. У Білгороді лунали потужні вибухи. Олігарх Новинський отримав благословення від Єрусалимського патріарха. «Главком» склав добірку новин 1 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Дніпровська ГЕС після нічного обстрілу – у критичному стані

Унаслідок російського масованого обстрілу в ніч проти 1 червня Дніпровська гідроелектростанція, розташована у Запоріжжі, перебуває в критичному стані. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемаратону.

Як розповів Федоров, відновити трафік через ДніпроГЕС сподівалися за «лічені години», однак цього не вдалося зробити.

«Зараз у критичному стані перебуває ДніпроГЕС, не йдеться навіть про вироблення електроенергії. Наразі перекритий повністю рух з лівого берега на правий. Для об'їзду використовуються два мости, на яких налагоджена логістика в обидва боки», – заявив посадовець.

Влада планує проводити консультації з інженерами, проєктувальниками та іншими фахівцями, щоб після відкриття рух був безпечним. Федоров сподівається, що найближчими днями в ОВА зможуть дати відповідь мешканцям щодо відновлення логістики через ДніпроГЕС.

Сили оборони контролюють близько 70% Вовчанська

Наразі під контролем українських військових перебуває близько 70% міста Вовчанськ, що на півночі Харківщини. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемаратону.

За словами Волошина, у місті та околицях точаться жорсткі бої з окупантами, адже росіяни там не припиняють спроб просунутись або закріпитися малими штурмовими групами.

«Однак Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу закріпитися, і тримають загарбників під вогневим контролем», – запевнив Волошин.

Речник також розповів, що військові тримають під вогневим контролем річку Вовча й «докладуть усіх зусиль, щоб ворог не перейшов на той бік».

1 червня було проведено перерахунок пенсій для громадян, які працюють

Відсьогодні, 1 червня 2024, буде проведено перерахунок пенсій для громадян, які працюють. Підвищення торкнеться лише невеликої частини одержувачів. Про це пише oboz.ua.

Червневий перерахунок зачепить тільки частину пенсіонерів, які працюють. Із 10,4 млн громадян на пенсії продовжують працювати 2,7 млн. Вони мають право на перерахунок виплати за формулою кожні 24 місяці. У формулі розрахунку пенсії є стаж. Якщо вам призначили пенсію і ви продовжили працювати, через два роки вам мають збільшити стаж та провести перерахунок.

Ще одна умова: ви маєте набути додаткові невраховані 24 місяці стажу станом на 1 квітня 2024-го. Тоді з 1 червня буде проведено перерахунок виплати.

«Наприклад, якщо у вас було 35 років стажу і ваш розрахунковий розмір пенсії складав 7 тис. грн, то після підвищення ваша пенсія складе 7,4 тис. грн. Також ви отримаєте ще додатково 800 грн за квітень та травень. Якщо ж ваша пенсія з 35 роками стажу складає 10 тис. грн, то після підвищення ви отримаєте вже 10 тис. 571 грн. Ще 1 142 грн ви отримаєте за травень та квітень», – пише видання.

Крім прибавки за червень, розмір якої залежить від зарплати та стажу, також заднім числом заплатять надбавку за травень і квітень. Точну кількість українців, які отримають прибавку, буде відомо після проведення індексації.

У Білгороді лунали потужні вибухи

У суботу, 1 червня, у російському Білгороді було неспокійно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та роботу ППО.

Також, за даними голови області В'ячеслава Гладкова, під час цієї атаки під артилерійський обстріл потрапило село Муром Шебекинського міського округу. Постраждалих немає.

«Внаслідок прямого влучення снаряда пошкоджено будівлю школи. Також уламками снарядів вибиті вікна, посічені паркани, фасади та покрівлі у трьох приватних житлових домоволодіннях. Є пошкодження на лінії електропередачі», – пише він.

У суботу, 1 червня, у російському Бєлгороді знову неспокійно. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та, як завжди, вдалу роботу ППО pic.twitter.com/ieyFokj0Tj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 1, 2024

Губернатор повідомив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.

Зруйнована школа в селі Муром Шебекинського міського округу фото з відкритих джерел

Внаслідок двох обстрілів прямих попадань снарядів у житлові будинки та загорянь не зафіксовано. У Білгороді в районі Центрального ринку, на території пляжу «Береги», а також у селі Таврове Білгородського району впали уламки.

Розгінний блок від ППО впав на Центральний ринок у Білгороді після вечірнього обстрілу фото з відкритих джерел

Олігарх Новинський отримав благословення від Єрусалимського патріарха

Підсанкційний олігарх, екснардеп та диякон Московської церкви Вадим Новинський зустрівся з Єрусалимським патріархом Феофілом. Відповідною світлиною він похизувався у Facebook.

«Сьогодні зустрівся зі Святішим патріархом Єрусалимським Феофілом ІІІ та отримав від нього благословення», – написав Новинський.