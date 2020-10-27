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    У світі

    World Pastry Stars 2020 назвали найкращого кондитера світу

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    <span>Журі було одностайне</span> - World Pastry Stars 2020 назвали найкращого кондитера світу
    Журі було одностайне

    Найкращим кондитером світу став виробник шоколаду з Бельгії, який вже завойовував цей титул 25 років тому

    Бельгійський шоколатьє П'єр Марколіні визнаний найкращим кондитером світу в 2020 році. Журі на авторитетному міжнародному конкурсі World Pastry Stars проголосувало за бельгійця одноголосно, пише The Bulletin.

    Журі заявило, що нагорода – це данина поваги віртуозу, який «просував на міжнародному рівні професію кондитера своєю творчістю, своєю продукцією, а також своєю комерційною та діловою цінністю».

    56-річний Марколіні вже отримував титул найкращого кондитера світу в 1995 році на чемпіонаті виробників солодощів у французькому Ліоні.

    П'єр Марколіні
    П'єр Марколіні

    У тому ж році в Брюсселі він заснував власний шоколадний бізнес Maison Pierre Marcolini. На сьогоднішній день працюють більше сорока магазинів компанії в Бельгії, Франції, Великобританії, Японії та Китаї.

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    бізнес Бельгія кондитер
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