World Pastry Stars 2020 назвали найкращого кондитера світу



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Журі було одностайне

Найкращим кондитером світу став виробник шоколаду з Бельгії, який вже завойовував цей титул 25 років тому

Бельгійський шоколатьє П'єр Марколіні визнаний найкращим кондитером світу в 2020 році. Журі на авторитетному міжнародному конкурсі World Pastry Stars проголосувало за бельгійця одноголосно, пише The Bulletin.

Журі заявило, що нагорода – це данина поваги віртуозу, який «просував на міжнародному рівні професію кондитера своєю творчістю, своєю продукцією, а також своєю комерційною та діловою цінністю».

56-річний Марколіні вже отримував титул найкращого кондитера світу в 1995 році на чемпіонаті виробників солодощів у французькому Ліоні.

П'єр Марколіні

У тому ж році в Брюсселі він заснував власний шоколадний бізнес Maison Pierre Marcolini. На сьогоднішній день працюють більше сорока магазинів компанії в Бельгії, Франції, Великобританії, Японії та Китаї.

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