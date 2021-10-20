Влада передала прощальний «привіт» євробляхерам

Гетманцев: «До питання «євробляхерів» та ФОПів Рада повертатися більше не буде»

Уряд не планує знову переглядати питання розмитнення євроблях та скасовувати фіскалізацію в Україні. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Щодо «євроблях». Ніколи не будемо повертатися до цього питання. Принаймні я від себе зроблю все можливе», – уточнив Гетманцев.

Нардеп також дав пораду ФОПівцям якнайшвидше встановити реєстратор облікових операцій, адже фіскалізацію ніхто не збирається переносити чи скасовувати.

«Щодо фіскалізації – ми не будемо її переносити. У нас є дуже хороша динаміка зі збільшення касових апаратів платників податків, щомісяця реєструємо все більше і більше. Тому я категорично проти будь-яких таких рішень. Але якщо йдеться про те, що саму систему можливо якимось чином поміняти або вдосконалити, то так – ми до цього готові і ніколи від цього не відмовлялися. Але без вихолощення ідеї. Тому я хочу всім шановним мною фізичним особам-підприємцям сказати: з нового року система запрацює. І я б рекомендував кожному встановити простий реєстратор облікових операцій якнайшвидше», – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, Верховна Рада відстрочила введення касових апаратів для ФОПів. Документ відтерміновує до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп.

До слова, приблизно за 2,5 місяці літа власники, так званих, «євроблях» принесли до української скарниці понад мільярд гривень. Нагадаємо, пільгове розмитнення в Україні діє з червня 2021 року. Детально про умови розмитнення – за цим посиланням.