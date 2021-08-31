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    Скільки держава заробила на «євробляхах»: оприлюднено перші результати пільгового розмитнення

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    Митники вже оформили 28 тисяч &laquo;євроблях&raquo; - Скільки держава заробила на «євробляхах»: оприлюднено перші результати пільгового розмитнення

    Митники вже оформили 28 тисяч «євроблях»

    Фото: Glavcom.ua

    Державна митна служба повідомила, скільки вона «заробила» на пільговому розмитнені автомобілів іноземної реєстрації

    Приблизно за 2,5 місяці власники, так званих, «євроблях» принесли до української скарниці понад мільярд гривень. Про це свідчать дані Державної митної служби. Станом на кінець серпень митники вже оформили за пільговими тарифами 28 тисяч «євроблях».

    Як запевняють у відомстві, всі ці гроші підуть на боротьбу з Covid-19, зокрема на проведення вакцинації.

    «Держава отримає додаткові надходження до бюджету, вкрай важливі для підтримки медичної системи. Водночас громадяни, що користуються автівками з іноземною реєстрацією, можуть стати їх повноцінними власниками у повній відповідності до чинного законодавства», - відзначив заступник голови Держмитслужби Руслан Черкасський.

    Нагадаємо, Пільгове розмитнення в Україні діє з червня 2021 року. Детально про умови розмитнення – за цим посиланням.

    Також нещодавно з’явилася інформація про те, що депутати збираються переглянути пільгові умови розмитнення автомобілів.

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    Теги: євробляхери Державна митна служба
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    Скільки держава заробила на «євробляхах»: оприлюднено перші результати пільгового розмитнення