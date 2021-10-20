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    Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон про столицю

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    Законопроєкт №2143-3 &laquo;Про місто Київ &ndash; столицю України&raquo;&nbsp;готується до другого читання - Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон про столицю
    Законопроєкт №2143-3 «Про місто Київ – столицю України» готується до другого читання
    фото: glavcom.ua

    Законопроєкт рекомендовано схвалити з урахуванням правок

    Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

    «Рекомендувати Верховній раді України за результатами розгляду в другому читанні проєкту закону «Про місто Київ, столицю України» №2143-3 прийняти його в другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій нардепа Віталія Безгіна, поданих з метою врахування зауважень головного юридичного управління Апарату Ради», – зачитав рішення голова комітету Андрій Клочко.

    Зазначимо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко в Раді виклав вимоги до закону про столицю.

    Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

    Нагадаємо, у вересні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розпочав процес перегляду правок до законопроєкту №2143-3 «Про місто Київ – столицю України».

    У вересні 2019 року у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України – місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради.

    23 вересня 2019 року з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.

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    Теги: Верховна Рада Київ депутат закон мер самоврядування
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    Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон про столицю