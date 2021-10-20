Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон про столицю

Законопроєкт рекомендовано схвалити з урахуванням правок

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

«Рекомендувати Верховній раді України за результатами розгляду в другому читанні проєкту закону «Про місто Київ, столицю України» №2143-3 прийняти його в другому читанні і в цілому з урахуванням пропозицій нардепа Віталія Безгіна, поданих з метою врахування зауважень головного юридичного управління Апарату Ради», – зачитав рішення голова комітету Андрій Клочко.

Зазначимо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко в Раді виклав вимоги до закону про столицю.

Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

Нагадаємо, у вересні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розпочав процес перегляду правок до законопроєкту №2143-3 «Про місто Київ – столицю України».

У вересні 2019 року у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України – місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради.

23 вересня 2019 року з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.