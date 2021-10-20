Скандальний законопроєкт 5600. Гетманцев пояснив, чи планує влада оподатковувати городи

«Оподаткування городів – це повна брехня та ахінея», – наполягає нардеп

Власникам земельних ділянок, розмір яких не перевищує пів гектара і які розташовані в межах населеного пункту, не варто переживати через оподаткування. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Якщо ми говоримо про оподаткування землі, багато хто це інтерпретував як оподаткування городів. Це повна брехня та ахінея, бо Кабмін з самого початку пропонував ділянки по пів гектара податком не обкладати. Аби зняти будь-які маніпуляції, ми змінили цю пільгу у пів гектара на необкладення податком на поставлений дохід землі у межах населеного пункту. Тобто будь-які землі, незалежно від призначення, незалежно від того, використовуються вони чи ні, в межах населеного пункту (села, селища, міста) не обкладаються цим податком. Якщо поза межами – обкладаються», – уточнив Гетманцев.

Нардеп також пояснив, як вираховується податок на поставлений дохід із власників сільськогосподарських земель. «Якщо у вас є сільськогосподарські землі, то вважатиметься, що ви повинні заробляти на них стільки доходу, аби бути спроможними сплачувати податок у розмірі 4% нормативно-грошової оцінки землі або у середньому 1200 грн за гектар на рік. Десь більше, десь менше – залежно від нормативно-грошової оцінки землі. Але з цієї суми вираховуються всі ті податки, які ви сплачуєте у зв’язку з обробкою цієї землі, – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок тощо», – зазначив Гетманцев.

«Слуга» уточнив, що в уряді пішли на певні поступки тим аграріям, які готові працювати чесно.

«У нас є частина агробізнесу, який, можливо, якісь схеми і використовує, але ці схеми діють на рівні інтелектуального протистояння податкової та платника. Тобто їх можна перевірити, посперечатися, піти до суду. А хтось повністю працює «по-сірому». І «білі» аграрії кажуть – от я оформив працівників, сплачую ПДФО з їхніх заробітних плат, сплачую ПДФО з орендної плати за землю, сплачую «по-білому» тим селянам, які дали мені свої паї в оренду, продаю це зерно зі сплатою ПДВ. Тож чому така людина, яка виконує закон, має бути в гіршому становищі, ніж той, хто всього цього не робить, а просто сіє-збирає врожай, «вчорну» його реалізує та коштом цього має додаткову маржинальність? Або ми повинні чесно сказати, що не можемо всіх рівномірно обкласти податками, тоді треба і «білих» фермерів від них звільнити, або повинні змусити платити всіх», – наголосив Гетманцев.

Як раніше повідомлялося, всі громадяни України, які володіють рухомим або нерухомим майном мають сплачувати обов’язкові платежі або податки державі. Зокрема, власники земельних ділянок щороку зобов’язані сплачувати земельний податок, крім випадків, коли вони звільнені від плати за землю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, що вже наробив галасу, сильно перебільшені. Насправді ніякий додатковий податок на город там не передбачений.