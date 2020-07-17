Влада України довела ЄБРР до жорсткої позиції через тиск на інвесторів в зелену енергетику – UDP



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Міжнародні банки роблять подібні заяви у виключних випадках, коли всі інші інструменти вже були використані

Нині в парламенті розглядається законопроект, який був підготовлений на виконання підписаного між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ меморандуму

Дії представників влади України, народних депутатів довели ЄБРР до жорсткої позиції щодо держави через тиск на інвесторів в зелену енергетику в умовах ймовірного зриву голосування за законопроєкт №3658 щодо підтримки галузі та наявності 19 мільярдів гривень боргів за вироблену зелену електроенергію. Про це написав співзасновник та керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

«ЄБРР серйозно стурбований ситуацію у секторі відновлюваної енергетики України» - це як треба було допекти міжнародних інвесторів та кредиторів галузі ВДЕ, щоби отримувати таку заяву від найбільшого інвестора в економіку України?», – зазначив Євтушенко.

За його словами, міжнародні банки роблять подібні заяви у виключних випадках, коли всі інші інструменти вже були використані, а ризик настання непередбачуваного сценарію пограбування інвесторів галузі ВДЕ так і не ліквідовано.

Він нагадав, що нині в парламенті розглядається законопроект, який був підготовлений на виконання підписаного між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ меморандуму, проте депутати свідомо затягують його ухвалення.

«В парламенті зареєстровано понад 1300 поправок до законопроекту який вже погоджено сторонами через підписаний меморандум. Багато з них є спробою відвертого саботажу а деякі поправки – просто божевільні. Наприклад, в односторонньому порядку зрізати тариф на 50% на діюче сонце, наплювавши на всі контракти, чинне законодавства та підписаний місяць тому меморандум», – зазначив Євтушенко.

Експерт також наголосив – Україна не має шансів виграти судові справи, в разі якщо інвестори звернуться за захистом своїх прав в міжнародний арбітраж. Тож збитки для держави при такому сценарії розвитку подій будуть катастрофічними.

«Центр Разумкова оцінює ризик прямих потенційних збитків держави на компенсації програних інвесторам судів у 250 млрд гривень. А непрямим збитком буде панахида по міжнародній діловій репутації, як країни, так і її керівництва», – написав Євтушенко.

Нагадаємо, голосування у другому читанні за законопроект №3658 перенесли з 17 на 21 липня. Проєкт закону передбачає зниження зеленого тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародним інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

У свою чергу представники близької до олігарха Ігоря Коломойського депутатської фракції «За Майбутнє» пропонують поправки щодо зниження тарифу на 40-50%. На думку зеленого інвестора та співзасновника «Української асоціації відновлюваної енергетики» Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов’язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених в меморандумі змусить їх звертатись в міжнародні арбітражі. За підрахунком Центру Разумкова загальна сума збитків для України в арбітражах може сягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для ухвалення в парламенті законопроект має повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Як повідомлялося, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.

Як повідомлялося, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 17 млрд грн.