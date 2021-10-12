Власники худоби отримають доплати від держави. Кому скільки перепаде

Загальна сума, запланована у держбюджеті на 2021 рік для підтримки сільгоспвиробників – 4,5 млрд грн

Мінагрополітики у 2021 році планує виділити 457 фермерським і сімейним фермерським господарствам, які мають щонайменше п'ять тварин, 57,7 млн грн фінансової підтримки. Про це повідомляється на сайті відомства.

Середній розмір виплати на одного одержувача дотації складе близько 126 тис. грн.

У травні 2021 року Кабмін прийняв постанову, яка розширює держпідтримку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції у 2021 році. На його реалізацію передбачено 1,15 млрд грн.

Документ встановлює граничний обсяг компенсації для племінних тварин: 50,4 тис. грн за корову; 16 тис. грн за свиню; 17,6 тис. грн за вівцематку, барана, козоматку, козла; 160 грн за бджоломатку; 800 грн за бджолопакет. Дотація за сперму тварин передбачена в розмірі від 160 грн до 800 грн за одну дозу. Загальний бюджет цього напрямку держпідтримки на 2021 рік складе 350 млн грн.

Крім того, вводиться виплата дотацій на приріст поголів'я корів власного відтворення в розмірі 30 тис. грн, для компенсації витрат власника тварини на її вирощування, поки корова не може давати молоко. Бюджет цього напрямку програми держпідтримки на 2021 рік – 100 млн грн.

Загалом у державному бюджеті на поточний рік передбачено 4,5 млрд грн на підтримку вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників.

Нагадаємо, у Великій Британії фермери зливають молоко в каналізацію через брак фур.

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