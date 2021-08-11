Податкова зриває розрахунки за паї. Фермери знову масово скаржаться на безпрецедентне блокування роботи

Сільгоспвиробники у розпал реалізації зібраного урожаю у черговий раз виявили дивні зміни в своїх кабінетах платників податків

Агровиробники мали б готуватися до посівної озимини, розраховуватися пайовиками, кредиторами без зайвих бюрократичних перешкод. Але…

Українські сільгоспвиробники повідомляють про чергові факти перешкоджання їхній діяльності. Господарства, які збувають врожай, не можуть зареєструвати податкові накладні на покупця. Така ситуація загрожує тим, що у покупця сільгоспопродукції через відсутність зареєстрованої податкової накладної не виникне податковий кредит і у випадку експорту він не отримає відшкодування.

Таким чином, сільгоспвиробники під час підготовки до посіву озимини, розрахунків за придбану техніку, кредити, позики, за оренду землі з пайовиками, не можуть залучити у повному обсязі обігові кошти, оскільки покупець не сплачує їх у частині ПДВ, до реєстрації податкової накладної у системі. Фактично це означає, що, наприклад, з тонни зерна продавець не отримує понад 800 грн до реєстрації накладної.

Блокування податкових накладних відбувається навіть у випадку, якщо платники податків мають статус сумлінних. Для цієї категорії бізнесу законодавством передбачається право не перевіряти такі операції. Ця можливість була передбачена у системі електронного адміністрування ПДВ, зокрема моніторингу податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних.

Право реєструвати накладні без перевірки мають платники ПДВ, які протягом 12 місяців сплатили податку понад 1 млн. грн, а у випадку невідповідності цій вимозі, застосовуються критерії позитивної податкової історії. Наприклад: підприємством офіційно використовується наймана праця і сплачується ЄСВ у подвійному розмірі від мінімального, наявні на 1 січня поточного року земельні ділянки державної або комунальної власності більше ніж 0,5 га та/або у користуванні перебуває понад 200 га земель приватної власності, відповідно до поданих декларацій, котрі перебувають у системах ДПС.

З невідомих причин аграрії не вперше виявили в електронному кабінеті платника податків зникнення своєї позитивної податкової історії, та інформації про підстави, за якими вона формується як за поточний рік, так і за минулий рік.

Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість. У лютому 2021 року колонка 4 про наявність земельних ділянок була заповнена, а вже березні – дані просто… зникли.

За даними агровиробників, які прокоментували проблему «Главкому», намагання з'ясувати цю проблему через систему податкової служби «Пульс» надходить відмовка: «питання знаходиться на розгляді відповідного департаменту»!

При зверненні на гарячу лінію державної податкової служби «Пульс» також не вдалося з'ясувати, хто саме вносить інформацію чи вноситься автоматично, так само як і хто її вилучає і чи можливо втручання туди посадових осіб. Оператори лише повідомили, що це відповідальність департаменту критеріїв ризиковості платників податку.

Безпрецедентне блокування податкових накладних відбувається саме в період, коли сільгоспвиробники, реалізовують запаси зерна, адже робота на урожай 2022 року вже розпочалася: підготовка ґрунту, внесення добрив, придбання насіння озимих культур.

Фермери мають таке пояснення діям податкової: відкладення включення сум ПДВ до податкового кредиту покупцем сільськогосподарської продукції або ж гірше – очікування, що аграрій у кабінетах шукатиме неофіційного вирішення своєї проблеми. У цьому випадку проглядається корупційний інтерес.