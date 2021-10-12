У Великій Британії фермери зливають молоко в каналізацію через брак фур

Не вистачає водіїв вантажних автомобілів, які могли б доставити молоко

Проблеми з логістикою призвели до того, що виробники змушені знищувати продукцію

Британські фермери заявляють, що вилили десятки тисяч літрів молока через брак водіїв вантажних автомобілів. Виробники побоюються, що це всього лише «верхівка айсберга» напередодні зими.

Один із фермерів у центральній Англії, який попросив не називати його імені, був змушений злити в каналізацію 40 тисяч літрів молока за останні два місяці, пише Sky News.

«Це емоційно виснажує, коли ви виготовляєте молоко, а в кінці дня вам потрібно відкрити крани і воно повинно стекти», – сказав виробник.

Молоко доводиться виливати, тому що не вистачає водіїв вантажних автомобілів, які могли б його забрати. Посилює ситуацію те, що через зростання цін на газ виробництво обходиться дорожче, ніж раніше.

Фермер сказав, що йому довелося знищити чотири молочних вантажі з початку серпня, а раніше це доводилося робити тільки два або три рази за 45 років роботи через погану погоду.

Інші фермери повідомляють, що звертаються до перекупників, які дешево скуповують молоко і доставляють його до центрів переробки.

У минулому році у Великобританії було вироблено 15,3 мільярда літрів молока, так що поки покупці не відчувають негативного ефекту.

Втрати молока – не єдина проблема, з якою стикаються молочні фермери, оскільки стрімко ростуть ціни на добрива, що використовуються для вирощування кормів, а також на природний газ і електроенергію.

Раніше стало відомо, що у Великобританії на тисячах заправних станцій закінчилися запаси бензину.

Нагадаємо, у результаті пандемії коронавірусу, Brexit, через який іноземні працівники виїхали з країни, і вихід все більшої кількості людей на пенсію на британському ринку праці гостро відчувається нестача кадрів, в тому числі водіїв.

Як стало відомо раніше, у супермаркетах по всій Великобританії стали закінчуватися продукти, бо британці запасаються через дефіцит пропозиції.

Читайте також: