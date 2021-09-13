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    Події в Україні

    На Херсонщині фермери масово знищують кавуни (відео)

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    У селі Михайлівка на узбіччя дороги викидають кавуни - На Херсонщині фермери масово знищують кавуни (відео)
    У селі Михайлівка на узбіччя дороги викидають кавуни
    скріншот з відео

    Херсонські фермери знищують непродані кавуни

    У селі Михайлівка Херсонської області фермери знищують непродані кавуни. Відповідні кадри поширили у мережі.

    «Ось якось так. Михайлівка», – підписав ролик один з Telegram-каналів Херсона.

    На кадрах можна побачити, як чоловіки в полі викидають з вантажівки кавуни, ягоди розбиваються.

    До слова, в Україні виростили кавуна-велетня.

    Нагадаємо, українські виробники баштанних розгублені – ціни на кавун щотижня б'ють рекорди падіння, і перспективи зниження цін поки ще не вичерпані.

    А от на початку літа сезон кавунів 2021 року розпочався з найвищих за останні п'ять років цін. Так, середня ціна на кавуни українського виробництва в супермаркетах стартувала із 30 грн/кг.

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    Теги: Херсонщина вантажівки фермерство фермер
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    На Херсонщині фермери масово знищують кавуни (відео)