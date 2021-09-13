На Херсонщині фермери масово знищують кавуни (відео)
Херсонські фермери знищують непродані кавуни
У селі Михайлівка Херсонської області фермери знищують непродані кавуни. Відповідні кадри поширили у мережі.
«Ось якось так. Михайлівка», – підписав ролик один з Telegram-каналів Херсона.
На кадрах можна побачити, як чоловіки в полі викидають з вантажівки кавуни, ягоди розбиваються.
До слова, в Україні виростили кавуна-велетня.
Нагадаємо, українські виробники баштанних розгублені – ціни на кавун щотижня б'ють рекорди падіння, і перспективи зниження цін поки ще не вичерпані.
А от на початку літа сезон кавунів 2021 року розпочався з найвищих за останні п'ять років цін. Так, середня ціна на кавуни українського виробництва в супермаркетах стартувала із 30 грн/кг.