Вміст сірки в дизпаливі на заправках БРСМ, Брент Ойл і Мotto в рази перевищує норму, – Інститут споживчих експертиз

«Така концентрація сірки неминуче призведе до поспішної смерті двигуна»

Мережі АЗС БРСМ, БРЕНТ ОЙЛ і Мotto очолили антирейтинг якості дизельного палива. Про це в своєму дослідженні повідомляє Інститут споживчих експертиз.

Дизельне паливо мереж заправок БРСМ, БРЕНТ ОЙЛ і Мotto має багаторазове підвищення показників сірки в своєму складі.

За словами представників Інституту споживчих експертиз для сучасного дизельного двигуна системне потрапляння такого палива в систему може стати фатальним дуже швидко.

«У число аутсайдерів потрапили цілих чотири зразки, які були придбані в мережах БРСМ-нафта, Мotto, MARSHALL і БРЕНТ ОЙЛ.

В основному, проблеми були зосереджені в змісті сірки. І якщо у MARSHALL це незначне перевищення на 3 одиниці (13 мг/кг ), то вже у БРСМ-нафта – більш ніж семиразове перевищення (76,7)!», – зазначає ІСЕ.

За словами Інституту споживчих експертиз, паливо БРЕНТ ОЙЛ має більш ніж двадцятикратне перевищення (208 мг/кг), а «рекордсменом» – є мережа Мotto в зразку палива з якої виявили вміст сірки в 647 мг/кг.

«Така концентрація неминуче призведе до поспішної смерті двигуна, не кажучи вже про вихлопи, через які оксид буде вкинуто на вулиці міст», – повідомляє ІСЕ.