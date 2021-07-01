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    Економіка та фінанси

    Вміст сірки в дизпаливі на заправках БРСМ, Брент Ойл і Мotto в рази перевищує норму, – Інститут споживчих експертиз

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    Вміст сірки в дизпаливі на заправках БРСМ, Брент Ойл і Мotto в рази перевищує норму, – Інститут споживчих експертиз

    «Така концентрація сірки неминуче призведе до поспішної смерті двигуна»

    Мережі АЗС БРСМ, БРЕНТ ОЙЛ і Мotto очолили антирейтинг якості дизельного палива. Про це в своєму дослідженні повідомляє Інститут споживчих експертиз.

    Дизельне паливо мереж заправок БРСМ, БРЕНТ ОЙЛ і Мotto має багаторазове підвищення показників сірки в своєму складі.

    За словами представників Інституту споживчих експертиз для сучасного дизельного двигуна системне потрапляння такого палива в систему може стати фатальним дуже швидко.

    «У число аутсайдерів потрапили цілих чотири зразки, які були придбані в мережах БРСМ-нафта, Мotto, MARSHALL і БРЕНТ ОЙЛ.

    В основному, проблеми були зосереджені в змісті сірки. І якщо у MARSHALL це незначне перевищення на 3 одиниці (13 мг/кг ), то вже у БРСМ-нафта – більш ніж семиразове перевищення (76,7)!», – зазначає ІСЕ.

    За словами Інституту споживчих експертиз, паливо БРЕНТ ОЙЛ має більш ніж двадцятикратне перевищення (208 мг/кг), а «рекордсменом» – є мережа Мotto в зразку палива з якої виявили вміст сірки в 647 мг/кг.

    «Така концентрація неминуче призведе до поспішної смерті двигуна, не кажучи вже про вихлопи, через які оксид буде вкинуто на вулиці міст», – повідомляє ІСЕ.

    Нагадаємо, Мережі БРСМ-нафта, МОТТО, Sun Oil і АС Ойл виявилися аутсайдерами в рейтингу якості бензину А-95.
    Теги: АЗС дизельне пальне
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    Вміст сірки в дизпаливі на заправках БРСМ, Брент Ойл і Мotto в рази перевищує норму, – Інститут споживчих експертиз