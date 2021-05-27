БРСМ-нафта і Мotto серед аутсайдерів рейтингу по бензину А-95, – Інститут споживчих експертиз

За словами представників експертної організації, «бодяжники» часто перетворюють «базовий» А-92 в «дев'яносто п'ятий»

Мережі БРСМ-нафта, МОТТО, Sun Oil і АС Ойл виявилися аутсайдерами в рейтингу якості бензину А-95. Дослідження проводив Інститут споживчих експертиз.

«У число аутсайдерів потрапили цілих чотири зразки, які були придбані в мережах БРСМ-нафта, Мотта, Sun Oil і АС Ойл. У всіх чотирьох випадках було виявлено недолік «октану»- БРСМ-нафта (92,8 од.), МОТТО ( 94,2 од.), Sun Oil (94 од.), АС Ойл (88,2 од.)», – повідомляється в дослідженні Інституту споживчих експертиз.

За словами представників експертної організації, «бодяжники» часто перетворюють «базовий» А-92 в «дев'яносто п'ятий», за допомогою нехитрих маніпуляцій з різноманітними забороненими присадками, що і видно в пробах взятого на аналіз бензину. Також, в показниках взятих проб у мереж заправок Sun Oil і АС Ойл знайдено перевищення сірки більш ніж в півтора рази, у мережі МОТТО – більш ніж дворазове перевищення показника по бензолу, а у зразку мережі Sun Oil були виявлені шкідливі аміни.

«Якщо порівнювати з попереднім дослідженням, в мережі БРСМ-нафта на цей раз амінів не виявилося, але впало октанове число. Мабуть, без використання амінів, піднімати октанове число досить проблематично. Також і в фракційному складі була виявлена особливість – пізно наступає температура википання, що може привести до проблем при запуску двигуна, а також розрідженню масла в картері», – наголошується в дослідженні.

Експерти кажуть, в цілому, подібні порушення можуть призвести до серйозних проблем з автомобілями, з навколишнім середовищем і здоров'ям.

Нагадаємо, народні депутати чотирьох фракцій направили звернення до Кабміну та контролюючих органів, де закликають втрутитись у ситуацію з системною підробкою пального та його збутом через нелегальні точки виробництва.