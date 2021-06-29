  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    З військової частини на Київщині вкрали нафтопродуктів на 1,8 млн грн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисники вивозили з території частини дизпаливо та бензин, і збували його через АЗС - З військової частини на Київщині вкрали нафтопродуктів на 1,8 млн грн
    Зловмисники вивозили з території частини дизпаливо та бензин, і збували його через АЗС
    Фото: Нацполіція

    Зловмисникам загрожує до 12-ти років ув’язнення

    Група із шести осіб, до якої входили військові та цивільні особи, організувала вивезення нафтопродуктів із військової частини, дислокованої на Київщині. Пальне збували на автозаправних станціях. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    «Зловмисники вивозили з території частини нафтопродукти, а саме дизпаливо та бензин, і збували його через АЗС Васильківського та Білоцерківського районів. За період своєї злочинної діяльності встигли вивезти з військової частини понад 80 тонн пального, яке повинно було використовуватись для забезпечення військової техніки в зоні проведення ООС. Відповідно до висновку експертного дослідження сума завданих збитків становить майже 1,8 млн грн», – сказано в повідомленні.

    15 травня минулого року правоохоронці затримали організатора угруповання та його спільників і повідомили їм про підозри.

    В ході слідства були зібрані докази причетності ще одного учасника угруповання до вчинення злочину. 27 травня 2021 року на підставі отриманих доказів полковнику ЗСУ слідчі теруправління ДБР, розташованого в м. Києві, повідомили про підозру.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    З військової частини на Київщині вкрали нафтопродуктів на 1,8 млн грн
    З військової частини на Київщині вкрали нафтопродуктів на 1,8 млн грн
    З військової частини на Київщині вкрали нафтопродуктів на 1,8 млн грн
    Фото: Нацполіція

    Також встановлено, що один із зловмисників, застосовуючи фізичне насильство до одного із колишніх своїх партнерів, вимагав від нього 730 тисяч гривень - частку з продажу пального.

    Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно шести осіб за погодженням із Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону скеровано до суду. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

    За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, ціни на автомобільний газ в Україні пішли вниз. З 17 по 25 червня роздрібні мережі знизили вартість скрапленого пального в межах 5-50 копійок за літр.

    Теги: нафтопродукти ЗСУ бензин Київщина військові викрадення АЗС розслідування пальне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З військової частини на Київщині вкрали нафтопродуктів на 1,8 млн грн