Вперше з 2014 року: російська агресія спровокував ріст цін на нафту до $90

У середу на торгах нафта Brent подорожчала на $1,67

Ціни на нафту вперше з 2014 року перевищили $90 за барель. Як пише Reuters, експерти пов'язують це зі зростанням напруженості в Європі і на Близькому Сході.

У середу на торгах нафта Brent подорожчала на $1,67 (1,9%) до $89,87. У моменті котирування досягали позначки $90,02, що є рекордною ціною з жовтня 2014 року.

Американська нафта сорту West Texas Intermediate (WTI) виросла $1,69 (2%) до $87,28.

Різке зростання нафтових котирувань експерти пов'язують ситуацією навколо України. Зокрема, з можливістю введення санкцій проти Росії і особисто російського президента Володимира Путіна. Крім того, в понеділок єменські хусити завдали ракетного удару по Об'єднаних Арабських Еміратах.

«Занепокоєння з приводу потенційних перебоїв з постачанням на Близькому Сході і в Росії надає нафтовому ринку «бичачі» настрої», – заявив представник брокера PVM Стівен Бреннок.

Також повідомлялося, що найбагатші росіяни втратили мільярди доларів через погрози РФ Україні та Заходу.

Раніше у січні аналітики заявляли, що жорсткий баланс попиту і пропозиції на нафту навряд чи покращиться.

«Якщо поточна геополітична напруженість збережеться і члени ОПЕК + не зможуть забезпечити збільшення на 400 тисяч барелів на день, макроекономічні показники в поєднанні з сильними технічними прогнозами можуть привести до того, що ціни підштовхнуться до позначки в $100, де знаходиться наступний (значимий) рівень технічного опору», – казав експерт Еш Гловер з CMC Markets.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія витісняє Росію з ринку нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що фірма нардепа Козака видобувала нафту в Росії, забезпечуючи його мільйонами доларів.

Читайте також: