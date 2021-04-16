«Нафтопровід Медведчука» отримав нового управителя

У конкурсі брали участь тільки дві компанії – «Укртранснафта» і «ПрикарпатЗахідтранс», яка управляла трубопроводом до арешту

У конкурсі брали участь тільки дві компанії – «Укртранснафта» і «ПрикарпатЗахідтранс», яка управляла трубопроводом до арешту

«Труба Медведчука» може стати «трубою Коломойського»

Новим управителем української частини нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» стала «Укртранснафта». Таке рішення прийняв тендерний комітет Національного агентства з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомляє пресслужба агентства.

Власником «Укртранснафти» є НАК «Нафтогаз». Повідомляється, що «Укртранснафта» відповідає встановленим критеріям і запропонувала вигідні економічні умови. Крім неї в конкурсі брало участь лише ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс», що управляло трубопроводом до арешту.

У АРМА відзначили, що за рішенням Вищого антикорупційного суду «ПрикарпатЗахідтранс» заборонено використовувати або розпоряджатися трубопроводом.

Тепер в АРМА планують оцінити активи і підписати договір з «Укртранснафтою».

В «Укртранснафті» очікують, що річний дохід від управління активом складе 29 млн грн. Очікувані надходження до держбюджету від діяльності трубопроводу – 2,5 млн грн.

Раніше вже стало відомо, що нафтопродуктопровід «Самара – Західний напрямок», який відповідно до санкцій РНБО конфіскований у Віктора Медведчука, може перейти в управління Ігоря Коломойського. На початку квітня з’явилась інформація про передачу нафтопродуктопроводу під контроль державній «Укртранснафті» задля його збереження. ЗМІ повідомляють, що тепер «труба Медведчука», цілком імовірно, може стати «трубою Коломойського».

Останнім часом цим трубопроводом постачалося дизельне паливо. Експерти оцінювали обсяги до 2 млн тонн на рік, що становить близько 20% українського ринку дизпалива.

У 2015 року розгорівся скандал щодо зміни керівництва «Укртранснафти», нагадує видання. Тоді було звільнено репрезентанта волі олігарха Ігоря Коломойського – Олександра Лазорка. Спочатку останнього відсторонили від посади очільника держкомпанії, яка є оператором нафтотранспортної системи України. Потім його взагалі звільнили й оголосили в розшук. Основною причиною зняття з посади стали маніпуляції з викачуванням технологічної нафти із системи та її розміщення на зберігання на заводах групи «Приват». Попри те, що 100% акцій «Укртранснафти» належать НАК «Нафтогаз України», тоді Коломойський особисто приїжджав захищати «свою» компанію та відстоювати інтереси «свого» менеджменту.

12 лютого 2020 року суд поновив Лазорка на посаді. А через рік РНБО ухвалює низку рішень щодо персональних санкцій проти Віктора Медведчука і його оточення, а також виокремлює частку вищезгаданого нафтопроводу.

Територією України проходить 1433 км нафтопродуктопроводу. «Нафтопровід Медведчука» не збирається припиняти роботу.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.