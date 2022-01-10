Друг Путіна Сєчин вже поклав око на казахську нафту

Російська верхівка давно веде політику приватизації прибутків та націоналізації збитків

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Фельдмаршал Сечин идет на Казахстан

Из ватных пабликов: «100% казахского урана добывает Росатом. Следующие на очереди месторождения нефти и газа, которые под американцами. Армия у нас сейчас очень даже не бесплатная».

Такие у них аппетиты. И действительно, вероятно, что Сечин и Ко навострили зубы на казахскую нефть и не только. Там у американского и европейского капитала больше 40% в нефтедобывающих кампаниях, а у российского – не так много, меньше даже, чем у китайского. Сечину есть, что отжать по старой привычке.

Не удивлюсь, если Токаеву в благодарность за путинскую помощь, под ласковым присмотром российских головорезов, придется устроить передел собственности в пользу Роснефти, Газпрома и т.д..

Сечин себе еще пару яхт прикупит, Путин новый дворец построит. А вот рядовые «верноподданные» зря радуются. Им-то ничего не достанется из казахского навара, кроме очередного повышения цен на всё подряд.

Российская верхушка давно ведет политику приватизации прибылей и национализации убытков. Расходы на военную кампанию будут оплачивать из своего кармана «простые россияне», а сверхприбыли от захвата казахских активов получит путинский олигархат. Если, конечно, вся эта кровавая афере удастся (надеюсь – нет).

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Джерело: блог Ігора Ейдмана

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