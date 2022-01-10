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    Думки вголос

    Друг Путіна Сєчин вже поклав око на казахську нафту

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Сєчин собі ще пару яхт прикупить, Путін новий палац збудує - Друг Путіна Сєчин вже поклав око на казахську нафту
    Сєчин собі ще пару яхт прикупить, Путін новий палац збудує

    Російська верхівка давно веде політику приватизації прибутків та націоналізації збитків

    Мовою оригіналу

    Фельдмаршал Сечин идет на Казахстан

    Из ватных пабликов: «100% казахского урана добывает Росатом. Следующие на очереди месторождения нефти и газа, которые под американцами. Армия у нас сейчас очень даже не бесплатная».

    Такие у них аппетиты. И действительно, вероятно, что Сечин и Ко навострили зубы на казахскую нефть и не только. Там у американского и европейского капитала больше 40% в нефтедобывающих кампаниях, а у российского – не так много, меньше даже, чем у китайского. Сечину есть, что отжать по старой привычке.

    Не удивлюсь, если Токаеву в благодарность за путинскую помощь, под ласковым присмотром российских головорезов, придется устроить передел собственности в пользу Роснефти, Газпрома и т.д..

    Сечин себе еще пару яхт прикупит, Путин новый дворец построит. А вот рядовые «верноподданные» зря радуются. Им-то ничего не достанется из казахского навара, кроме очередного повышения цен на всё подряд.

    Российская верхушка давно ведет политику приватизации прибылей и национализации убытков. Расходы на военную кампанию будут оплачивать из своего кармана «простые россияне», а сверхприбыли от захвата казахских активов получит путинский олигархат. Если, конечно, вся эта кровавая афере удастся (надеюсь – нет).

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: нафта Росія Путін путінський режим Казахстан
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    Друг Путіна Сєчин вже поклав око на казахську нафту