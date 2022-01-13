Саудівська Аравія витісняє Росію з ринку нафтопродуктів

Країна викупила частку в одному з провідних нафтопереробних заводів Польщі та постачатиме туди сировину

Саудівська державна компанія Saudi Aramco викупила 30% у Гданському нафтопереробному заводі (НПЗ), і постачатиме туди 10-17 млн тонн нафти щороку, закриваючи до половини потреб країни в цій сировині. Це дозволить скоротити закупівлі морських партій російської нафти на спотовому ринку, зберігши лише постачання нафти трубопроводом «Дружба». Про це повідомляє низка польських та російських ЗМІ.

Саудівська нафта перероблятиметься як у Гданську, так і на НПЗ у Плоцьку, у Можейках, на двох НПЗ у Чехії. Експансія Saudi Aramco до Східної Європи створює ризик для російських постачальників, найбільшим з яких є «Роснефть», яка вже почала звинувачувати компанії у демпінгових поставках.

Польські НПЗ історично закуповували російську нафту бренду Urals, оскільки вони розташовані поруч із нафтопроводом «Дружба» та технологічно орієнтовані під переробку середньосірчистої нафти.

Проте наразі компанія Orlen, якій все ще належить значна частка у Гданському НПЗ, намагається знизити залежність від російської нафти, закуповуючи морські партії із Саудівської Аравії, США та Західної Африки.

Польща ще минулого року майже вдвічі скоротила обсяг довгострокових контрактів із «Росніфтою».

Зазначається, що через Польщу саудівська нафта може хлинути і до сусідніх країн, включаючи Литву та Чехію, де Orlen володіє заводами з її переробки. Щоб працювати з близькосхідною сировиною, НПЗ може знадобитися модернізація, оскільки вони від початку «заточені» під російський сорт Urals.

Раніше повідомлялося, що фірма нардепа Козака видобувала нафту в Росії, забезпечуючи його мільйонами доларів.

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