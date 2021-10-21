Втрати $2 млрд щорічно і транспортний колапс на залізниці. Експерт зробив невтішний прогноз

Значна частина вагонів буде списана, але нові на заміну їм не будуть куплені, що призведе до їх дефіциту на ринку перевезень, – Гусак

Гусак вважає, що наслідком дефіциту вагонів стане падіння рівня вантажних залізничних перевезень

Ініціатива Мінінфраструктури про списання залізничних вагонів за віком – це диверсія проти вітчизняної економіки та промисловості, оскільки одночасно виведуть з експлуатації понад 50 тисяч вагонів. Через колапс на ринку перевезень втрати економіки сягнуть 2 млрд доларів щорічно. Про це заявив гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак, коментуючи проєкт наказу міністерства.

«У нинішньому вигляді цей проєкт наказу взагалі виглядає як якась диверсія проти української економіки та української промисловості. Безперечно, якщо ці заходи будуть втілені, то економіка їх не витримає. Бо побудувати таку велику кількість вагонів буде, по-перше, технічно важно. А, по-друге, дуже проблематично з фінансової точки зору. Бо навіть ті підприємства, якщо вони захочуть будувати вагони, їм буде важко одразу знайти великі суми коштів, для того щоб одразу викласти ті 60 мільярдів гривень», – розповів Гусак.

За його словами, запропонувавши таке рішення, Мінінфраструктури не вказало джерел фінансування для купівлі нових вагонів. Як наслідок – значна частина вагонів буде списана, але нові на заміну їм не будуть куплені, що призведе до їх дефіциту на ринку перевезень.

«Буде списана велика кількість вагонів, таку ж кількість нових вагонів побудовано не буде, і в результаті на ринку виникне дефіцит вагонів. І цей дефіцит може вимірюватися десятками тисяч вагонів. Причому найбільше постраждає саме Укрзалізниця. Тому що ми знаємо, що Укрзалізниця хронічно не виконує свою інвестиційну програму, там виконання ніколи не перевищує 70%», – пояснив Гусак.

Експерт наголосив: наслідком дефіциту вагонів стане падіння рівня вантажних залізничних перевезень щонайменше на 20%, що спричинить втрати для економіки в цілому до $2 млрд на рік.

«Це лише для Укрзалізниці втрата доходів 11 млрд грн і це величезні втрати для економіки України. Тобто, Україна може втратити до 2 мільярдів валютної виручки від такого падіння перевезень та кілька відсотків ВВП», – зазначив Гусак.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад «Укрзалізниці» потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.

Водночас в ЦТС зазначали, що в останні місяці оборот вантажних вагонів на залізниці знову виріс, що негативно позначається на роботі бізнесу, та наголосили на необхідності термінового проведення реформи компанії і інвестицій в модернізацію інфраструктури.