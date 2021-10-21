«Укрзалізниця» відзвітувала, скількох пасажирів не пустили на потяг через нові правила

Двічі до поїздів викликалися представники Національної поліції України

За першу половину доби 21 жовтня співробітники АТ «Укрзалізниця» не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутні належні документи: або сертифікат про вакцинацію, або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативний тест на Covid-19.

Як повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», до поїзда № 18 Ужгород – Харків через відсутність необхідних документів не допущено п’ять пасажирів;

№ 81 Ужгород – Харків – один пасажир;

№ 252 Миколаїв – Харків – три пасажири;

№ 150 Ворохта – Полтава – два пасажири;

№ 45 Лисичанськ – Ужгород – один пасажир;

№ 724 Київ – Харків – шість пасажирів.

Також повідомляється, що двічі до поїздів викликалися представники Національної поліції України.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів дотримуватися нових правил проїзду транспортом, які затвердив Кабінет Міністрів України та не створювати незручностей собі та провідникам», – резюмується у заяві.

Нагадаємо, з 21 жовтня українці не можуть вільно подорожувати територією України потягом, автобусом чи літаком. Обмеження ввели лише для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

Також відсьогодні починають діяти нові правила пасажирських перевезень. І вже стало відомо, як буде працювати «Укрзалізниця».

Зазначимо, українців щеплюватимуть і перевірятимуть на Covid-19 прямо на вокзалах (фото).

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