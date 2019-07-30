Введення Роттердам+ мало на меті не закупівлю імпорту, а встановлення справедливої ціни на вугілля, - експерт



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Кушнірук: У базу формули було поставлено значення ціни імпортного паритету для розрахунку рівноважної ціни для всіх виробників і споживачів вугілля в Україні

Запровадження формули «Роттердам+» не мало на меті закупівлю імпортного вугілля, вона встановлювала ціну на вугілля для всіх постачальників, яку ТЕС могли б покривати в тарифі. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці у Facebook, реагуючи на критику формули формування ціни на вугілля для ТЕС, що існувала до запровадження нової моделі ринку електроенергії.

«Введення формули не мало на меті закуповувати імпортне вугілля. У базу формули було поставлено значення ціни імпортного паритету для розрахунку рівноважної ціни для всіх виробників і споживачів вугілля в Україні», - написав Кушнірук.

Експерт наголосив, що представники ЗМІ помилково намагаються прив'язати створення формули до імпорту вугілля, плутаючи фактичний імпорт і принцип імпортного паритету.

«Причиною введення формул на вугілля і газ була необхідність встановлення справедливої ринкової ціни на українські вуглеводні в умовах відсутності будь-якого індикатива цін, що дозволило вирівняти цінові умови для вітчизняних виробників енергоресурсів з імпортними альтернативами і створити прозорий і єдиний метод ціноутворення. Принципи імпортного паритету, закладені в формулах ідентичні процесу формування цін на енергоносії в Європі для кінцевих споживачів (промислових і комерційних). Імпортний паритет — це економічно обґрунтована ціна для дефіцитного ринку, яким сьогодні є Україна. Якщо пропозиція товару в країні нижче, і відповідно, ресурс дефіцитний, то його справедлива ціна на вільному ринку встановиться на рівні імпортного паритету. Тобто, на тому рівні, нижче якого імпортерам буде невигідно везти товар на цей ринок», - зазначив Кушнірук.

Він також зазначив, що перехід у 2016 році на формульний підхід до ціноутворення на газ та вугілля був позитивно сприйнятий західними партнерами України. Та нагадав, що до того часу ціни на електроенергію встановлювалися НКРЕКП «зі стелі», тобто регулятор не був обмежений у виборі будь-якої ціни, що породжувало величезну корупцію та зловживання.

«Показово, що жоден із західних партнерів Україна — МВФ, Світовий банк, США, ЄС, ЄБРР — ніколи не критикував запровадження імпортного паритету для ціноутворення на газ та вугілля. Більш того, вони на ньому завжди наполягали. Бо саме імпортний паритет ліквідовував жахливу корупцію в енергосекторі, яка існувала всі роки незалежності», - наголосив Кушнірук.

Нагадаємо, формулу «Роттердам+» було введено постановою НКРЕКП №289 від 3 березня 2017 року «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії». Згідно з постановою, у ціну електроенергії закладали вартість вугілля, відштовхуючись від котирувань індексу API2 європейського хабу ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен). Вона була запроваджена у зв’язку із втратою контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Сході.

Дія формули «Роттердам+» припинилася з 1 липня 2019 року у зв’язку з запровадженням в Україні нового ринку електроенергії.