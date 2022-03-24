Western Union йде з Росії та Білорусі

Компанія звернулася до банку РФ із заявою про виключення з реєстру операторів платіжних систем

Міжнародна платіжна система Western Union повідомила, що з 24 березня зупинить роботу в РФ та Білорусі через агресивну війну проти України.

Компанія звернулася до банку РФ із заявою про виключення з реєстру операторів платіжних систем із 24 березня.

«Ми прийняли рішення припинити наші операції в Росії та Білорусі», - заявили в компанії.

У компанії також зазначили, що протягом останніх тижнів її команда працювала над тим, щоб підтримувати українських клієнтів, у тому числі мільйони вимушених переселенців, усіма можливими способами, в тому числі пожертвування для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги та безкоштовні послуги з переказу грошей.

Раніше світові платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про повне припинення співпраці з усіма російськими банками.

Пізніше American Express повідомила, що призупиняє всі операції в Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.