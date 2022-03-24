  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Western Union йде з Росії та Білорусі

    Western Union йде з Росії та Білорусі

    Компанія звернулася до банку РФ із заявою про виключення з реєстру операторів платіжних систем

    Міжнародна платіжна система Western Union повідомила, що з 24 березня зупинить роботу в РФ та Білорусі через агресивну війну проти України.

    Компанія звернулася до банку РФ із заявою про виключення з реєстру операторів платіжних систем із 24 березня.

    «Ми прийняли рішення припинити наші операції в Росії та Білорусі», - заявили в компанії.

    У компанії також зазначили, що протягом останніх тижнів її команда працювала над тим, щоб підтримувати українських клієнтів, у тому числі мільйони вимушених переселенців, усіма можливими способами, в тому числі пожертвування для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги та безкоштовні послуги з переказу грошей.

    Раніше світові платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про повне припинення співпраці з усіма російськими банками.

    Пізніше American Express повідомила, що призупиняє всі операції в Росії та Білорусі через вторгнення в Україну.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Western Union йде з Росії та Білорусі