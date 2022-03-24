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    У Росії заблоковано Google News і AppStore

    Google.News відтепер заблоковано у Росії - У Росії заблоковано Google News і AppStore
    Google.News відтепер заблоковано у Росії

    «Роскомнадзор» вводить подальші обмеження на користування західними продуктами

    Регулятор «Роскомнадзор» заблокував сервіс news.google.com за «фейки» про «спецоперацію» в Україні. «На підставі вимоги Генеральної прокуратури Росії «Роскомнадзор» обмежив доступ до інтернет-сервісу News.Google на території країни», передає ТАСС.

    Google news більше не доступний в Росії

    Google news більше не доступний в Росії

    Окрім того, було заблоковано і Google Play Market play.google.com. Щоправда про причини не повідомляється.

    AppStore також виявився заблокованим у Росії

    AppStore також виявився заблокованим у Росії

    Нагадаємо, раніше на вимогу Генпрокуратури 21 березня «Роскомнадзор» заблокував доступ до сайту euronews.com і його російської версії ru.euronews.com.

    Нагадаємо, 4 березня президент Росії підписав закон про введення кримінальної відповідальності за публічне поширення «завідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил РФ». Ця заборона накладає відповідальність в тому числі за вживання терміну «війна» щодо того збройного конфлікту, який нині ми спостерігаємо в Україні.

    Як повідомлялося, кілька російських видань вирішили не висвітлювати війну між Україною і Росією.

    Окрім того, було вимкнено з ефіру радіостанцію «Эхо Москвы», її керівництво заявило про ліквідацію сайту і сторінок у соцмережах. Також телеканал «Дождь» заявив про призупинення ефіру. «Роскомнадзор» обмежив доступ до сайтів Meduza, Радіо Свобода, Російської служби BBC.

    У Росії також вирішили офіційно заблокувати соціальну мережу Facebook. У ніч на 4 березня стало відомо, що заблоковано також і Twitter.

    Теги: росія окупанти Google війна Україна Новости Google окупація #stoprussia
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    У Росії заблоковано Google News і AppStore