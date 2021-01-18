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    Економіка та фінанси

    Яценюк пояснив, чому в Україні виник дефіцит вугілля

    • Розсилка
    Яценюк вважає, що рішення влади знову дозволити імпорт струму і енергосистеми Росії та Білорусі призведе до втрати Україною енергонезалежності - Яценюк пояснив, чому в Україні виник дефіцит вугілля
    Яценюк вважає, що рішення влади знову дозволити імпорт струму і енергосистеми Росії та Білорусі призведе до втрати Україною енергонезалежності

    З березня по травень 2020 року 95% всіх вугільних шахт знаходилися в вимушеному простої

    Дефіцит вугілля на складах теплових електростанцій і ризик віялових відключень виник через простій вугільних шахт, які в березні минулого року змушені були зупинитися у зв’язку з імпортом струму з Росії.

    Про це заявив колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу «Україна24».

    «Укренерго» вже опублікувало листа про те, що вони готують віялові відключення. А знаєте, чому готують віялові відключення? Тому що цю білоруську або російську електроенергію запустили ще торік. Вбили українську вугільну галузь, зараз на складах немає вугілля. Вбили українську енергетику», – зазначив експрем’єр.

    Яценюк додав, рішення влади знову дозволити імпорт струму і енергосистеми Росії та Білорусі призведе до втрати Україною енергонезалежності і перехід енергоринку під контроль Кремля.

    «Вони знову запустили білоруську електричну енергію. Це не білоруська електрична енергія – це спільна білоруська і російська електрична енергія. І зараз хочуть електроенергетичний сектор України покласти під Росію. Росії це вигідно. Якщо в Україні не буде власної потужної електроенергетики, це означає, що Україна стане знову залежна від російської енергетики», – додав він.

    Нагадаємо, Україна з 3 січня розпочала імпорт струму з Білоруської АЕС.

    Україна здійснювала закупівлю струму з Росії і Білорусі з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було закуплено понад 1 млрд кВт годин. Це призвело до зменшення виробництва електроенергії українськими АЕС та ТЕС і спровокувало найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

    З березня по травень 2020 року 95% всіх вугільних шахт знаходилися в вимушеному простої. Внаслідок цього видобуток вугілля на державних шахтах впав на 25%.

    Теги: ТЕС Арсеній Яценюк корупція в Україні вугілля АЕС Україна Укренерго
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