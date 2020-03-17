Ярославський очолив антикризовий штаб у Харкові



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Крім Олександра Ярославського до харківського Антикризового штабу увійшли мер Харкова Геннадій Кернес та голова облдержадміністрації Олексій Кучер

Рішення про участь Ярославського в антикризовому штабі було ухвалене за підсумками вчорашньої наради в Офісі президента

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, очолив антикрикризовий штаб на Харківщині. Рішення про це було ухвалене за підсумками вчорашньої наради в Офісі президента, де представники влади та великого бізнесу обговорили заходи боротьби з поширенням коронавірусу в Україні.

Зазначається, що також до складу харківського антикризового штабу увійшли мер Харкова Геннадій Кернес та голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

Як повідомлялося раніше, Джек Ма, китайський мільярдер найбагатша людина Азії, і Олександр Ярославський спільно організовують постачання в Україну тест-систем для діагностики короновірусу на $80 млн. Про це вчора розповів у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV президент України Володимир Зеленський.

Вже в суботу тест-системи у кількості, достатній для 1 млн осіб, будуть в Україні, їх направлять в лікарні та військовим.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.