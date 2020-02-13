Коломойський та Ярославський разом сходили на баскетбол та спровокували чутки



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Зірки на трибунах паблік Спортивний Харків

Купа охорони, два олігархи – що ще треба для чуток

У середу, 12 лютого, у Харкові відбувся рядовий матч баскетбольної Суперліги, в якому грали місцеві «Харківські Соколи», знекровлені відставкою свого легендарного тренера, та БК «Дніпро» (гості перемогли з рахунком 93:90).

Серед глядачів на трибунах були помічені непересічні особистості – олігархи Ігор Коломойський та Олександр Ярославський.

Вони були також у компанії колишнього боса неіснуючого нині харківського «Металіста», а нині віце-президента команди київського «Динамо» Євгена Красникова.

Повідомляється, що олігархів супроводжувала купа охорони – телеграм-канал ВЕХА (Харьков), який споглядав за олігархами, говорить ледь не просто сотню гайдуків, але, схоже, це перебільшення, хоч і не надто гіперболізоване.

Як відомо, за БК «Дніпро» грає син Коломойського – Грегорі, а Ярославський часто відвідує ігри «Харківських Соколів» та навіть має уніформу для цього – чорну кофту бренду Jordan. Красников взагалі був пожиттєво дискваліфікований у футболі, але потім все якось забулось й переходити в інший вид спорту не довелось.

Присутність цих людей в одному місці породила чимало чуток. Вже кілька років у Харкові говорять про відродження «Металісту» та повернення його чималого майна в управління Ярославського, тому будь-який факт розглядається через цю призму. Хтозна, може, це дійсно не просто зустріч на баскетболі.

Джерело: Главком СПОРТ