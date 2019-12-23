Страхова відмовилась продати поліс людині з інвалідністю. Верховний Суд ухвалив рішення у резонансній справі



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Верховний Суд назвав правила про обмеження видачі медичних полісів людям з інвалідністю - дискримінаційними

У страховій компанії відмову пояснили правилами, за якими працюють всі страхові компанії України

Верховний Суд України ухвалив рішення на користь інваліда першої групи з дитинства, якому у страховій компанії ПрАТ «СК «АХА Страхування» відмовилися видати поліс медичного туристичного страхування для виїзду за кордон. Про це йдеться у рішенні Верховного суду.

Зазначається, що у страховій компанії відмову пояснили правилами, за якими працюють всі страхові компанії України.

Суд першої інстанції задовольнив позов інваліда і страхова хоча і змінила правила, проте звернулася до Апеляційного суду, що «скасував попереднє рішення».

В Апеляційному суді пояснили, що позивачу спочатку варто було звернутися зі скаргою до «Нацкомфінпослуг чи до відповідача безпосередньо, а тому він передчасно звернувся до суду з позовом».

Верховний Суд скасував рішення Апеляційного суду та задовольнив позов людини з інвалідністю, пояснивши своє рішення тим, що правила про обмеження видачі полісів медичного страхування людям з інвалідністю є дискримінаційними.

«Суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку, що позивач передчасно звернувся за захистом своїх прав як споживач та особа з інвалідністю до суду, оскільки особа, яка вважає, що стосовно неї виникла дискримінація, зокрема споживач під час придбання, замовлення або використання продукції, в тому числі купівлі полісу медичного туристичного страхування для виїжджаючих за кордон, має право звернутися зі скаргою безпосередньо до суду без обов’язкового звернення до інших уповноважених державних органів», - йдеться у тексті судового рішення.

Позивач зазначив, що під час судової тяганини до нього зверталися представники ПрАТ «СК «АХА Страхування» і запитували чому саме з ними судиться чоловік, на що він відповів, що з самого початку обрав їх як надійну компанію, яка могла б про нього потурбуватися за кордоном, проте йому відмовили. Після цього страховики намагалися дійти мирової угоди, але умови були принизливими і тому позивач не погодився на них.

Також чоловік зазначив, що у страховій компанії після програшу у першому суді визнали, що правила, які обмежують легальний виїзд інвалідам першої та другої групи за кордон є дискримінаційними, проте – це було лише у приватній бесіді.