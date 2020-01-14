Верховний Суд залучив СБУ до справи проти Курченка



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Сергій Курченко Фото: ukrafoto.com

Наступне судове засідання у справі призначено на 10 лютого

Верховний Суд вирішив залучити СБУ до участі у справі щодо застосування персональних санкцій проти Сергія Курченка.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Зазначається, що відповідне рішення ВС прийняв 13 січня, під час розгляду справи за позовом Курченка до п’ятого президента України Петра Порошенка про скасування персональних санкцій, введених указом президента від 14 травня 2018 року.

«Цим рішенням Верховний суд задовольнив клопотання представника відповідача, просив залучити Службу безпеки України у якості третьої особи, оскільки Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення про застосування санкцій саме за пропозицією СБУ», – йдеться в повідомленні

Наступне судове засідання у справі призначено на 10 лютого 2020 року.

Нагадаємо, у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про звершення процедури ліквідації «Брокбізнесбанку», який належав наближеному до експрезидента України Віктора Януковича олігарху-утікачу Сергію Курченку.