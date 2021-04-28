В Україні підключення до Інтернету може здорожчати – Мінцифри дало невтішний прогноз

Цьогоріч провайдери підключать до оптичного Інтернету більш як три тисячі сіл

В Україні на три роки ввели додаткове мито на імпорт волоконно-оптичного кабелю

Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про введення на три роки додаткового мита на імпорт кабелю, зокрема волоконно-оптичного, може значно сповільнити покриття території України швидкісним Інтернетом. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що іноземні виробники та дистриб’ютори продукції будуть змушені додатково сплачувати суму в розмірі 23,5% від вартості кабелю.

«Уведення мита може призвести до зменшення темпів розгортання мережі як фіксованого, так і мобільного Інтернету. Український ринок кабельної продукції може стати менш конкурентним, адже національні виробники через введення мита можуть перетворитися на монополістів», – наголосив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест.

Водночас обсяги виробництва деяких видів товару національними виробниками є недостатніми. Тому це може спричинити дефіцит та здорожчання розбудови мереж.

У Мінцифри зауважують, що цьогоріч реалізується проєкт «Інтернет-субвенція», на який у держбюджеті закладені 500 млн грн. За ці кошти провайдери підключать до оптичного Інтернету більш як три тисячі сіл, а технічну можливість підключатися до мережі вперше отримають понад мільйон українців. Також в Україні триває активна розбудова 4G.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації пропонує включити до показника прожиткового мінімуму витрати на Інтернет та мобільний звʼязок.