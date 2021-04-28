Дефіцит автогазу і дизеля: експерти розповіли, до чого готуватися водіям

Ризики дефіциту нафтопродуктів, які ще тиждень тому здавалися дуже великими, до кінця місяця виглядають набагато меншими

Стало відомо про домовленості українських покупців нафтопродуктів з білоруськими постачальниками

В Україні зникає один з ризиків, які загрожували стабільності паливного ринку – йдеться про дефіцит дизеля і автогазу. Білоруські постачальники пообіцяли продати Україні стільки пального, скільки буде потрібно, навіть понад контракти. Про це пише «Сегодня».

«Ризики дефіциту нафтопродуктів, які ще тиждень здавалися дуже великими, до кінця місяця виглядають набагато меншими. Паливо є, поставки стабільні ... А ось ризик зростання цін в роздробі залишається, так як за квітень через їх підвищення в опті на 4-6% накопичився потенціал для подорожчання. Він становить до 1 гривні на літрі», – розповів заступник директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.

Зараз автогаз в опті вже дешевшає. Якщо тиждень тому середня ціна була 24 840 грн/т, то 26 квітня вже 23 600.

За словами аналітика ринку скрапленого газу Артема Куюна, вартість газу знижується під тиском надлишку ресурсу на українському кордоні, через що стали ще привабливішими поставки з Польщі, Литви, Румунії та інших західних країн. Трейдери відзначають, що сьогодні існує велика кількість пропозицій по поставці газу через західний кордон за прийнятною ціною.

Раніше повідомлялося, що в травні Україні загрожує дефіцит дизеля через зупинку поставок з заводів «Роснефті» – головного постачальника «важкого» палива на українські АЗС. Також на планове технічне обслуговування закриється ще один великий постачальник нафтопродуктів білоруський Мозирський НПЗ.

У рік Україна споживає більше 7 млн тонн дизельного палива. Дві третини імпортується з Росії і Білорусі. У минулому році «Роснефть» поставила Україні 1,75 млн ДТ. Про те, скільки російські нафтові компанії заробляють в Україні, «Главком» детально розповідав в матеріалі за цим посиланням.

Нагадаємо, в січні-березні 2021 року курс долара знизився на 2,8%, а середні ціни великого опту на бензин марки А-95 зросли на 12,5%, дизпаливо – на 9,4%. У той же час середні роздрібні ціни на бензин марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне паливо – на 12,93%, на автогаз – на 21,15%.

Уже з 12 березня 2021 року Європейські котирування на паливо почали знижуватися. При цьому рівень роздрібних цін в українських мережах АЗС продовжував зростати.

У зв'язку з цим Антимонопольний комітет України надав великим роздрібним мережам обов'язкові рекомендації щодо встановлення роздрібних цін на паливо.

Антимонопольний комітет України оштрафував компанії АЗС групи «Приват» Ігоря Коломойського на 4,7 млрд грн за змову на ринку палива.