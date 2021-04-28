Україна продовжила мито на експорт металобрухту

Мито було введено у вересні 2016 року для стабілізації роботи українського гірничо-металургійного комплексу

Верховна Рада продовжила експортне мито на п'ять років

В Україні продовжили експортне мито на металобрухт у розмірі 58 євро/тонну на п’ять років. Відповідний законопроєкт підтримав 291 депутат Верховної Ради на засіданні у вівторок, 27 квітня.

Мито було введено у вересні 2016 року для стабілізації роботи українського гірничо-металургійного комплексу. Зазначалося, що ухвалення мита дозволило уникнути виникнення дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку.

Заступник голови комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський заявив, що без металобрухту українська металургія (це 10% ВВП і 35% товарного експорту) працювати не зможе. Він додав, що тільки експорт продукції з високою доданою вартістю дозволить нам стати сильною і багатою країною.

Він нагадав, що зелений курс ЄС ще більше збільшує цінність брухту як сировини для металургії: його використання в електродугових печах до десяти разів знижує викиди СО2 порівняно із класичними технологіями виробництва сталі у конвертерах і мартенах.

«І якщо Україна бере зобов'язання скорочувати викиди СО2, треба подбати і про ресурси для цього. Як це вже роблять інші країни. До речі, європейська металургійна асоціація Eurofer взагалі вимагає заборонити експорт металобрухту з ЄС, з огляду на зелений курс ЄС», – зазначив Кисилевський.

На думку нардепа, прийнятий законопроєкт не суперечить нашим міжнародним зобов'язанням.

Зазначимо, перед голосуванням Європейська бізнес-асоціація закликала Раду продовжити пільгове мито на експорт металобрухту.

У вересні 2016 року, на тлі гострого дефіциту металобрухту на внутрішньому ринку, на той час президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає збільшення терміном на 1 календарний рік мита на експорт брухту з 10 євро до 30 євро за тонну, при цьому в 2017 році дію мита було продовжено ще на рік - до 15 вересня 2018 року.

Влітку 2018 року Порошенко схвалив продовження мита на експорт брухту на 1 рік, до 15 вересня 2019 року, та збільшення розміру мита з 30 євро до 42 євро за тонну.

При цьому у квітні 2019 року Порошенко схвалив підвищення мита на експорт брухту з 42 євро до 58 євро за тонну і продовження дії мита до 15 вересня 2021 року.