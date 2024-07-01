Захист енергетичної інфраструктури. Відомий бізнесмен звинуватив главу уряду у зриві будівництва

За його словами власника компанії Autostrada Максима Шкіля, обсяг виділених на будівництво коштів не перевищує 10% від потреби

Максим Шкіль стверджує, що прем'єр Шмигаль порушує рішення Ставки і РНБО

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль особисто блокує фінансування будівництва третього рівня захисту для енергетичних обʼєктів, що стало причиною неготовності захисту інфраструктури та подальшого енергетичного колапсу у країні. Про це у своєму дописі у соцмережі Facebook написав власник компанії Autostrada Максим Шкіль. Autostrada є одним із найбільших підрядників з будівництва захисних споруд на енергообʼєктах.

За його словами, обсяг виділених на будівництво коштів не перевищує 10% від потреби. Це пряме порушення рішення Ставки Верховного Головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони. І енергетичний колапс став наслідком бездіяльності голови уряду.

Раніше Шкіль уже публікував критичні дописи щодо відсутності фінансування робіт на обʼєктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, йшлось про недофінансування зведення водогону на Дніпропетровщині після підриву росіянами Каховської ГЕС.

«Чи була реакція очільника уряду? Так, миттєва і максимально деструктивна – Денис Шмигаль повністю зупинив всі платежі і дав доручення БЕБ та ДАСУ перевірити будівництво захисту енергетичних обʼєктів. Виїхали, перевірили – ціни в Автостраді найнижчі серед всіх підрядних організацій, а ступінь готовність – один з найвищих! Всі перевіряючі підрозділи зафіксували єдину проблему – відсутність фінансування», – написав Шкіль.

«Якщо очільник уряду не розуміє важливість будівництва третього рівня захисту, чому були заключені відповідні договори і по ним літом 2023 року розпочалось фінансування? Чи доповідає Денис Шмигаль Президенту, що він дає письмові доручення перевіряти компанії після їх публічної позиції на бездіяльність уряду, зупиняє платежі по всім ключовим обʼєктам у країні, не виконує рішення Ставки Верховного Головнокомандувача та РНБО щодо будівництва і фінансування третього рівня захисту обʼєктів енергетики? Чи можливий конструктивний діалог між очільником уряду і бізнесом?» – додав власник Autostrada.

«Третій рівень захисту підстанцій, який виконує Autostrada, відповідно до підписаних договорів ще у травні 2023 року, мав бути повністю завершений до кінця травня 2024 року, але через відсутність фінансування (профінансовано на рівні 10% вартості) і великі борги – роботи повністю зупинені. Це стосується всіх без виключення підрядних організацій, які здійснюють спорудження третього рівня захисту енергетичних обʼєктів! Сьогодні борги перед Автострада майже 9 млрд грн», – підсумував він.