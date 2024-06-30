Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

83 роки тому Україна вперше стала незалежною

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
фото з відкритих архівів

Сьогодні неймовірна історична дата

30 червня 1941 у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави.

Якщо ви будете на площі Ринок, ви можете побачити зелений балкон на якому новопризначений голова уряду Ярослав Стецько зачитав цей документ. Спробуйте уявити цю подію.

Українські війська в місто вводить Роман Шухевич, який цього дня саме святкує свої уродини.

По всьому Львову підіймаються національні прапори України. На вулицях десятки тисяч людей, які співають пісні.

Українців і їх державу благословив Митрополит Андрій Шептицький.

ОУН під проводом Степана Бандери підтверджує факт існування Української Держави і її тяглість з часів УНР.

Держава проіснувала не довго.

Довідавшись про Акт проголошення самостійної України, Гітлер видав наказ негайно знищити рух Бандери.

Починаються масові арешти членів ОУН.

5 липня 1941 гестапівці заарештували С. Бандеру, Ярослава Стецька, а також близько 300 членів ОУН.

На жаль, у майбутньому 15 з них було розстріляно.

Через відмову націоналістів співпрацювати з німцями, їхніх родичів закатовують до смерті.

Бандеру, Стенька та інших – відправляють в концтабір Заксенгавзен.

Родичи Степана Бандери в майбутньому були убиті нац-ми...

ОУН натомість оголошує збройну боротьбу проти нац-кої Німеччини.

Боротьба за незалежність продовжилась.

Завершилась вона перемогою України над обома тоталітарними режимами через 50 років у 1991!

Украіна стала незалежною!

Слава Україні!

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія Україна незалежність

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кулеба обговорив питання війни із спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо
Кулеба із представником Китаю обговорили відновлення миру в Україні
Вчора, 15:57
25 червня офіційно стартують переговори про вступ України до Європейського союзу
Через терни до ЄС: екзамен для Верховної Ради Євроінтеграція
25 червня, 18:00
Парад на честь звільнення столиці Франції, 1944 рік
Визволення Парижа у Другій Світовій війні. Приклад воєнного етикету
23 червня, 20:30
Подоляк: «Позбавтеся ілюзій і перестаньте сприймати всерйоз образливі для здорового глузду «пропозиції Росії»
«Стандартний набір агресора». Подоляк відреагував на нові «умови миру» від Путіна
14 червня, 16:14
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати
13 червня, 16:23
Головна сфера, де позиції США і Європи все ще розходяться – питання економічної співпраці з КНР
Китай обʼєднує США і Європу. Як це вплине на Україну
9 червня, 13:55
Клаудія Таннер рада роз’ясненню Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну
«Захід перетинає червону лінію»: глава Міноборони Австрії висловилася про дозвіл бити по РФ
9 червня, 01:24
Згідно з новою директивою США, Україна може використовувати таку зброю для ударів через кордон з Росією, якщо там сили атакують або готуються до нападу
Associated Press: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 225 млн доларів
7 червня, 12:56
+1 130 знищено окупантів за добу
Втрати ворога станом на 1 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
1 червня, 08:02

Віктор Таран

83 роки тому Україна вперше стала незалежною
83 роки тому Україна вперше стала незалежною
День, коли СРСР міг втратити можливість на польоти в космос
День, коли СРСР міг втратити можливість на польоти в космос
ЄС починає переговори про вступ України. Скільки вони можуть тривати?
ЄС починає переговори про вступ України. Скільки вони можуть тривати?
Росія може розпочати нову війну? Які країни під загрозою
Росія може розпочати нову війну? Які країни під загрозою
Згадаймо Євгена Коновальця. Він і сьогодні лишається символом нашої боротьби
Згадаймо Євгена Коновальця. Він і сьогодні лишається символом нашої боротьби
Чи нападе Китай на Тайвань у червні?
Чи нападе Китай на Тайвань у червні?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
«Воювати повинні ті, хто отримав військову освіту». Безробітний ухилянт сідає в тюрму
49K
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
5963
Втрати ворога станом на 30 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
5408
30 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4309
Комісія з азартних ігор виписала штраф Favbet

Новини

Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Вчора, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
28 червня, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
28 червня, 09:20

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua