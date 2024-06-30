83 роки тому Україна вперше стала незалежною

Сьогодні неймовірна історична дата

30 червня 1941 у Львові проголосили Акт відновлення Української Держави.

Якщо ви будете на площі Ринок, ви можете побачити зелений балкон на якому новопризначений голова уряду Ярослав Стецько зачитав цей документ. Спробуйте уявити цю подію.

Українські війська в місто вводить Роман Шухевич, який цього дня саме святкує свої уродини.

По всьому Львову підіймаються національні прапори України. На вулицях десятки тисяч людей, які співають пісні.

Українців і їх державу благословив Митрополит Андрій Шептицький.

ОУН під проводом Степана Бандери підтверджує факт існування Української Держави і її тяглість з часів УНР.

Держава проіснувала не довго.

Довідавшись про Акт проголошення самостійної України, Гітлер видав наказ негайно знищити рух Бандери.

Починаються масові арешти членів ОУН.

5 липня 1941 гестапівці заарештували С. Бандеру, Ярослава Стецька, а також близько 300 членів ОУН.

На жаль, у майбутньому 15 з них було розстріляно.

Через відмову націоналістів співпрацювати з німцями, їхніх родичів закатовують до смерті.

Бандеру, Стенька та інших – відправляють в концтабір Заксенгавзен.

Родичи Степана Бандери в майбутньому були убиті нац-ми...

ОУН натомість оголошує збройну боротьбу проти нац-кої Німеччини.

Боротьба за незалежність продовжилась.

Завершилась вона перемогою України над обома тоталітарними режимами через 50 років у 1991!

Украіна стала незалежною!

Слава Україні!