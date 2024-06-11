Дозвіл «Азову» використовувати американську зброю, вибори до Європарламенту: головне за ніч

Головні події ночі проти 11 червня

В Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки. Зеленський прибув до Німеччини для переговорів із Шольцом. Адміністрація США дозволила «Азову» використовувати американську зброю. Блінкен зустрівся із Нетаньягу, щоб обговорити мирний план Байдена по Сектору Гази. Партія прем'єр-міністра Італії перемогла на виборах до Європарламенту. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 11 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

В Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки

У рамках партнерства АТ «Українська оборонна промисловість» і світового оборонного гіганта Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства. Про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних промисловостей України.

Зазначається, що головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

«Відкриття першого спільного сервісного центру з Rheinmetall в Україні є надзвичайно важливим для зміцнення нашого оборонного потенціалу. Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших Збройних сил. Ми вдячні нашим німецьким партнерам за довіру і підтримку, які дають нам змогу впевнено рухатися до перемоги та інтегруватися в європейську систему колективної безпеки», – сказав заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.

«Цей проєкт, реалізований у рамках великої програми взаємодії з Rheinmetall, створює нові можливості для наших захисників і захисниць, які максимально оперативно отримуватимуть техніку для бою після ремонту та техобслуговування. Важливо, що це відбувається в Україні: іноземні партнери впевнені у нас, нашій професійності та високому потенціалі вітчизняного ОПК», – зауважує Генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Зеленський прибув до Німеччини для переговорів із Шольцом

11 червня президент України прибув до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Про це повідомляє Володимир Зеленський.

«URC2024 об’єднає уряди, десять із яких – на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом», – йдеться у повідомленні.

З Олафом Шольцом президент України говоритиме про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Також вони скоординують позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО.

Зеленський також зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідає військову базу, де проходять навчання українські військові.

Адміністрація США дозволила «Азову» використовувати американську зброю

Державний департамент США дозволить бригаді «Азов» використовувати американську зброю, скасувавши заборону, яка була накладена багато років тому на тлі занепокоєнь щодо засновників цього військового підрозділу. Про це повідомляє The Washington Post.

«Після ретельного перегляду українська 12-та бригада спецпризначення «Азов» пройшла перевірку відповідно до закону Ліхі, проведену Державним департаментом США», – зазначає адміністрація Байдена.

Закон Ліхі забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, які чинили серйозні порушення прав людини.

Державний департамент США зауважив, що не виявили «жодних доказів» таких порушень. При цьому не було уточнено, коли саме зняли заборону, і чи потрапляла раніше американська зброя до «Азову».

Пропагандистські засоби масової інформації РФ ширять цю новину та негативно висловлюються про «Азов».

Скрін кремлівського пропагандистського агентства ТАСС, яке обзиває «Азов» «націоналістичним полком»

Блінкен зустрівся із Нетаньягу, щоб обговорити мирний план Байдена по Сектору Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Гази, звільнення заручників та безпеки у регіоні. Про це повідомляє Держдепартамент США.

Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю, зокрема гарантуючи, що події 7 жовтня ніколи не повторяться. Він повторив, що пропозиція, яка розглядається, відкриє можливість затишшя вздовж північного кордону Ізраїлю та подальшої інтеграції з країнами регіону.

Також Блінкен поінформував прем’єр-міністра про поточні дипломатичні зусилля щодо планування на постконфліктний період, підкресливши важливість цих зусиль для забезпечення довгострокового миру, безпеки та стабільності як для ізраїльтян, так і для палестинців.

Партія прем'єр-міністра Італії перемогла на виборах до Європарламенту

Політичне об’єднання «Брати Італії», яке очолює прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, перемогло на виборах до Європейського парламенту. Про це повідомляє Reuters.

«Після підрахунку майже усіх голосів «Брати Італії» здобули 28,8% голосів, що більш як у чотири рази перевищує їхній результат на виборах до Європарламенту у 2019-му. Це також більше, ніж 26%, які об’єднання отримало на національних виборах у 2022 році, коли прийшло до влади», – йдеться у матеріалі.

Опозиційна Демократична партія отримала другий результат – 24,4% голосів. Також опозиційна «Рух 5 зірок» стала третьою із 9,9%, це найгірший її показник на національному рівні з часу формування у 2009 році.

«Вибори до Європарламенту показують, що владна коаліція Мелоні, яка складається як з ультра, так і зважених правих, наростила свою підтримку до 47% із 43% у 2022-му», – пише видання.