УСПП оцінив наслідки зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії

Український бізнес може зіткнутися з підвищенням витрат, що негативно вплине на їхню конкурентоспроможність і фінансову стабільність, – зазначив Кінах

Бізнес і уряд мають спільно напрацювати правила щодо імпорту електроенергії та модернізації інфраструктури – Кінах

Ініціатива Кабміну щодо незастосування графіків відключень до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії, може мати значні наслідки для роботи підприємств, адже вони зіткнуться з численними проблемами та втратою конкурентоздатності. Таку думку висловив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах.

Він підкреслив: підприємства, які не матимуть змогу імпортувати електроенергію, не будуть захищені від примусових відключень, що негативно вплине на виробничі процеси.

«Крім того, імпорт електроенергії може бути дорожчим, ніж внутрішнє постачання. Бізнес може зіткнутися з підвищенням витрат, що негативно вплине на їхню конкурентоспроможність і фінансову стабільність», – зазначив Кінах.

Саме тому, за його словами, позицією Українського союзу промисловців і підприємців є підготовка спільно з урядом, енергогенеруючими компаніями, бізнес-асоціаціями, експертами та профільними інституціями програми залучення інвестицій під модернізацію енергетичної інфраструктури, що позитивно вплине на енергетичний сектор України у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати. Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% – більше імпортувати в України немає змоги.