Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

УСПП оцінив наслідки зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
УСПП оцінив наслідки зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії
Український бізнес може зіткнутися з підвищенням витрат, що негативно вплине на їхню конкурентоспроможність і фінансову стабільність, – зазначив Кінах
фото: depositphotos.com

Бізнес і уряд мають спільно напрацювати правила щодо імпорту електроенергії та модернізації інфраструктури – Кінах

Ініціатива Кабміну щодо незастосування графіків відключень до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії, може мати значні наслідки для роботи підприємств, адже вони зіткнуться з численними проблемами та втратою конкурентоздатності. Таку думку висловив президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах.

Він підкреслив: підприємства, які не матимуть змогу імпортувати електроенергію, не будуть захищені від примусових відключень, що негативно вплине на виробничі процеси.

«Крім того, імпорт електроенергії може бути дорожчим, ніж внутрішнє постачання. Бізнес може зіткнутися з підвищенням витрат, що негативно вплине на їхню конкурентоспроможність і фінансову стабільність», – зазначив Кінах.

Саме тому, за його словами, позицією Українського союзу промисловців і підприємців є підготовка спільно з урядом, енергогенеруючими компаніями, бізнес-асоціаціями, експертами та профільними інституціями програми залучення інвестицій під модернізацію енергетичної інфраструктури, що позитивно вплине на енергетичний сектор України у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб. Укренерго, зі своєї сторони, гарантує промисловості ще 20%.

Бізнес виступив різко проти цієї ініціативи, адже ціна за доставку електроенергії через кордон різко підскочить, і підприємствам буде простіше просто зупинитися, чим імпортувати. Для України це означає відтік валюти та падіння доходів бюджету, який є єдиним джерелом фінансування ЗСУ. При цьому бізнес не проти підвищення долі імпорту, але не більше, ніж до 50% – більше імпортувати в України немає змоги.

Читайте також: Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу
Теги: Кабмін енергетика імпорт бізнес електроенергія фінансування Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Усик приголомшив вболівальників своїм образом
Чому перемога Олександра Усика стала по-справжньому історичною
19 травня, 19:19
Росія зміцнює оборону біля Токмака Запорізької області
На Запоріжжі окупанти активно зміцнюють третю лінію оборони
11 травня, 18:07
У Харкові пошкоджено 15 приватних автомобілів
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
25 травня, 06:56
АРМА має здійснювати періодичні перевірки ефективності управління арештованими активами
Суд передав київський «Гулівер» в управління АРМА
Сьогодні, 08:55
Гарант підкреслив, що ситуація загострилася через затримку американської допомоги
Зеленський назвав умову, за якої вдасться запобігти окупації Харкова
16 травня, 18:27
У Білому домі вже «пішов процес» щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю
У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ
26 травня, 14:18
Відремонтований енергоблок набирає потужність
Україна вивела з ремонту енергоблок однієї з АЕС, але графіки знеструмлення тривають
27 травня, 11:06
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 30 травня
29 травня, 19:27
Маршрут, попередньо, пролягатиме від взуттєвої фабрики «Крок» вулицями Героїв Пожежників, Театральна, Київська – до залізничного вокзалу
У Житомирі запустили тролейбусну лінію, на яку жителі чекали 40 років
30 травня, 04:50

Економіка

УСПП оцінив наслідки зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії
УСПП оцінив наслідки зобов’язання для бізнесу імпортувати 80% електроенергії
З березня постачальники електроенергії не отримують «живі» кошти від «Енергоатома» для фінансування тарифу
З березня постачальники електроенергії не отримують «живі» кошти від «Енергоатома» для фінансування тарифу
Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу
Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу
Україна вперше домовилася з МВФ щодо отримання четвертого траншу в одній програмі
Україна вперше домовилася з МВФ щодо отримання четвертого траншу в одній програмі
Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне
Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне
«Сірий» експорт зерна: на Одеській митниці виявлено нелегальну схему
«Сірий» експорт зерна: на Одеській митниці виявлено нелегальну схему

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
451K
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
36K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
13K
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
9522
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
6269
Про що Путін просив Сі Цзіньпіна на зустрічі: подробиці візиту диктатора до Китаю
3847
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua