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Росіяни ставлять під загрозу глобальний режим ядерної безпеки – Галущенко

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіяни ставлять під загрозу глобальний режим ядерної безпеки – Галущенко
Герман Галущенко наголосив, що з перших днів окупації ЗАЕС використовується як військова база РФ
фото: Міненерго

Очільник Міненерго сказав, що майбутнє атомної енергетики залежить від спільної відповідальності та рішучості міжнародної спільноти

Росія є не лише загрозою ядерній безпеці України, вона ставить під загрозу глобальний режим ядерної безпеки та діє всупереч принципам Статуту МАГАТЕ. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ у Відні.

Герман Галущенко наголосив, що з перших днів окупації ЗАЕС використовується як військова база РФ. Встановлення протипіхотних мін та захоплення військовослужбовцями об’єктів станції створює постійну загрозу її безпеці. Міністр акцентував, що Росія та «Росатом» продовжують спроби незаконної анексії Запорізької АЕС шляхом поширення брехні та маніпуляцій.

«Інформація, викладена у вербальних нотах Росії до Секретаріату МАГАТЕ, не відповідає дійсності. Особливо це стосується їхніх претензій щодо належного ремонту обладнання, а також укомплектування станції кваліфікованим та ліцензованим персоналом. Цю інформацію не вдалося перевірити чи підтвердити. Реальність протилежна. Не виконано від 75 до 90% капітальних ремонтів основних засобів безпеки. Чисельність персоналу станції зменшилася з майже 11 000 до менш як 3 000 осіб», – зауважив Галущенко.

Очільник Міненерго додав, що майбутнє атомної енергетики залежить від спільної відповідальності та рішучості міжнародної спільноти. 

«Ми не дозволимо використовувати ядерні технології для шантажу та агресії. Ми маємо зробити все можливе для захисту ядерної безпеки України, Європи та всього світу», – наголосив міністр енергетики.

Герман Галущенко сказав, що Україна надає пріоритет безпеці своїх ядерних об’єктів. 

«Ми закликаємо вас підтримати наш план, який буде представлено на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Цей план узгоджується з міжнародними принципами безпеки та нормами нерозповсюдження ядерної зброї, що відображає нашу відданість мирному використанню ядерної енергії в усьому світі. Він також відображає спільні погляди країн, які віддані сприянню та безпечній експлуатації ядерної енергії», – додав очільник Міненерго.

Нагадаємо, що відновлення української Запорізької АЕС, яку контролює Росія, буде небезпечним, доки навколо неї точиться війна. Гроссі підтвердив, що Росія планує перезапуск ЗАЕС, оскільки не має наміру виводити станцію з експлуатації.

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Теги: Герман Галущенко енергетика МАГАТЕ росія росіяни Україна Запорізька АЕС ядерна зброя

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