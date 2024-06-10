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«Укренерго» залучило €30,4 млн євро від уряду Німеччини: куди підуть кошти

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Укренерго» залучило €30,4 млн євро від уряду Німеччини: куди підуть кошти
За підтримки Німецького банку розвитку, «Укренерго» вже залучило фінансову допомогу для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії на €208,8 млн
фото: «Укренерго»

Кошти будуть спрямовані на підвищення стійкості української енергосистеми

Сьогодні, 10 червня, НЕК «Укренерго» залучило €30,4 млн від уряду Німеччини для підвищення надійності роботи української енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

«Ці кошти будуть спрямовані на підвищення стійкості української енергосистеми та забезпечення стабільної роботи магістральної високовольтної мережі «Укренерго». Реалізація цього проєкту дозволить суттєво підвищити ефективність передачі електроенергії по країні та посилить синхронну роботу української та європейської енергосистем», – йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення, за підтримки Німецького банку розвитку KfW, НЕК «Укренерго» вже залучило фінансову допомогу для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії на загальну суму близько €208,8 млн (з урахуванням нового кредиту).

Нагадаємо, що завтра, 11 червня, графіки погодинних відключень будуть застосовуватися по всій Україні з 14:00 до 19:00. Як зазнає пресслужба компанії, у всіх областях України сьогодні, 10 червня, діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії з 16:00 до 22:00. Натомість аварійні відключення у Харкові було скасовано.

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Теги: Укренерго енергетика електроенергія Україна Німеччина

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