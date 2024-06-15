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США оголосили про виділення Україні $1,5 млрд: на що підуть гроші

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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США оголосили про виділення Україні $1,5 млрд: на що підуть гроші
Про надання допомоги заявили у Швейцарії під час Саміту миру
фото з відкритих джерел

Також кошти спрямують на цивільну безпеку

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Харріс анонсувала виділення для України 1,5 мільярда доларів через USAID та Держдепартамент. На сайті Білого дому зазначається, що гроші підуть на зміцнення енергетичного сектору країни та гуманітарні потреби.

Зазначається, що ця сума включає 500 мільйонів доларів з USAID та 324 мільйонів доларів з раніше оголошених коштів на термінові енергетичні потреби в Україні. За допомогою цього фінансування відремонтують енергетичну інфраструктуру, розширять виробництво, заохочуватимуть інвестиції приватного сектора та захистять інфраструктуру.

Також Харріс оголосила про надання понад 379 мільйонів доларів гуманітарної допомоги від США на нагальні потреби внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від російської агресії громад. Ця підтримка передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води та гігієнічних послуг для мільйонів незахищених українців у країні та регіоні, повідомляють у Білому домі.

Крім того, повідомляється про плани Держдепу надати додаткові 300 мільйонів доларів на підтримку цивільної безпеки України. Кошти спрямують на підтримку рятувального обладнання для українських прикордонників та правоохоронних органів.

Нагадуємо, що речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер заявив, що допомога США дозволила ЗСУ сповільнити наступ російських військ на Харківщині та забезпечити міцне утримання лінії оборони. 

«Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом», – сказав речник Міноборони.

Райдер зауважив, що українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту, і, що американська допомога загалом почала доходити до ЗСУ.

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Теги: енергетика війна гроші українці фінансування гуманітарна допомога Камала Харріс

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