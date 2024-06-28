Усі пошкоджені електростанції підлягають відновленню – ДТЕК

За словами гендиректора ДТЕК, на відновлення теплових електростанцій підуть роки

Усі пошкоджені окупантами електростанції підлягають відновленню, однак на це можуть піти роки. Про це заявив генеральний директор компанії ДТЕК Ільдар Салєєв.

За словами гендиректора компанії, на сьогодні ДТЕК не розглядає категорію «відновленню не підлягає». Салєєв наголосив, що окупанти атакували теплові електростанції компанії понад 180 разів. Загалом було втрачено 90% потужностей.

«Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів», – пояснив Салєєв.

Збитки за попередніми оцінками компанії сягають $350 млн і тільки цьогоріч на ремонти ТЕС піде 4 млрд грн.

«Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року. Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити», – каже він.

З міркувань безпеки інформацію щодо відновлення ТЕС не розголошують.

Нагадаємо, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

До слова, 28 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00. Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.