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«Укренерго» внесло зміни у графіки відключення світла на 18 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» внесло зміни у графіки відключення світла на 18 червня
З 15:00 до опівночі в Україні діятимуть графіки стабілізаційних відключень
фото: glavcom.ua

«Укренерго» значно скоротило графіки відключення електроенергії

«Укренерго» скасувало графіки відключень електроенергії до 15:00. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики», – йдеться в повідомленні.

З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, в Україні графіки погодинних відключень повинні були застосовуватися цілодобово.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України буде ще важчою до кінця липня.

Також стало відомо, що Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших

До слова, перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню, буде оновлено. Влада планує розвантажити лінії електропередачі, які живлять критичні об’єкти.

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Теги: електроенергія ДТЕК Укренерго відключення

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