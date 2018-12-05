Законопроект про «зелені» аукціони відповідає світовому досвіду - ЄБРР



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На думку заступника директора ЄБРР в Україні, законопроект №8449 наближає Україну до європейської моделі формування тарифів

За словами представника ЄБРР, аукціони - це сучасний спосіб фінансування зеленої енергетики

У Європейському Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) вважають, що впровадження нової системи підтримки відновлюваної енергетики дозволить формувати справедливу ціну електроенергії і сприятиме становленню нового конкурентного ринку. Так заступник директора ЄБРР в Україні Марина Петров прокоментувала рішення парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу підтримати законопроект №8449, що запускає механізм «зелених аукціонів» вже з 2020 року.

За словами представника ЄБРР, аукціони - це сучасний спосіб фінансування зеленої енергетики.

«Це те, що ми бачимо практично у всіх країнах. У цьому сенсі Україна наздоганяє світовий досвід. Для нас найголовніше, що аукціони дозволяють верифікувати ціну тієї електроенергії, що буде постачатися населенню. Відповідно, дуже важливо, що це буде справедлива ціна, і що вона буде визначатися в рамках аукціонів», - завила Марина Петров.

На думку заступника директора ЄБРР в Україні, законопроект №8449 наближає Україну до європейської моделі формування тарифів.

«Механізм підтримки тарифом, заздалегідь встановленим, зіграв дуже важливу роль у створенні ринку і в Європі, і в Україні. На сьогоднішній день всі країни переходять до аукціонів. Ми дуже раді, що Україна теж це робить», - підкреслила вона.

Як повідомлялося, Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на засіданні 4 грудня проголосував за внесення на розгляд парламенту законопроекту №8449.

Даним законопроектом передбачено впровадження «зелених» аукціонів з 1 січня 2020 роки (після запуску нового ринку електроенергії), а пілотні аукціони відбудуться вже в 2019 році. Комітет також ухвалив рішення про зниження зелених тарифів з 2020 року для сонячних електростанцій на 25%, для вітрових станцій на 10%, щоб зменшити витрати споживачів на покупку електроенергії.

Як зазначили депутати, впровадження аукціонів дозволить знизити ціни на зелену електроенергію завдяки запуску механізму конкуренції.

Зараз в Україні діють «зелені» тарифи, що стимулюють виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні. Вони встановлені в євро і діють на період до 2030 року.

За інформацією Держенергоефективності, на 1 жовтня 2018 року в Україні налічується 1925 МВт «зелених» потужностей - з них - 57% припадає на сонячні електростанції, 27 - на вітрові.