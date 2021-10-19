Гетманцев заступився за Зеленського: офшори та зарплати в конвертах – це законно

Нардеп: «Люди, які все життя використовували офшори, аби красти гроші з бюджету, пред’являють претензії людині, яка прийшла з бізнесу»

Використання офшорів та виплати зарплат у конвертах формально не порушують закону. Тому немає підстав дорікати президенту Володимиру Зеленському. Так голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» прокоментував нещодавню історію з офшорами, в якій виявився замішаний Зеленський.

«На жаль чи на щастя, і використання офшорів (до 2022 року), і зарплати в конвертах (при виведенні грошей, наприклад, через ФОПів) формально закону відповідають. Тобто до президента нема жодних питань ні з морального, ні з юридичного боку», – зазначив Гетманцев.

Голова комітету обурився, що претензії до президента висловили люди, які самі замішані в офшорних схемах. «Мене вражає, що люди, які все життя використовували офшори, аби красти гроші з бюджету і їх там ховати, пред’являють претензії людині, яка прийшла з бізнесу. Це що секрет, що наш бізнес масово ухиляється через різні конструкції від славнозвісних ФОПів до зарплат у конвертах? Ми всі прийшли з бізнесу. Ти просто не можеш працювати інакше. Ти перед вибором – або ухиляйся, або будь нерентабельним! І ті люди, які загнали країну у такий стан, зараз «тими ж губами» звинувачують колишніх бізнесменів, що припинили займатися бізнесом і прийняли закони, спрямовані на протидію ухиленню від оподаткування, в тому, що вони діяли так, як всі», – заявив Гетманцев.

Нардеп також уточнив, що в ухваленому антиолігархічному законі, містяться рекомендації, як обкладати податками операції з офшорами. «Антиолігархічний» закон коштував нам багато здоров’я, і ніхто взагалі не вірив, що цей закон ухвалять. Всі думали, що ми жартуємо. В цьому законі виписана не якась мертвонароджена дурня, що треба взагалі заборонити офшори, про що говорять всі вже понад 20 років. Там дуже складний комплекс норм, які придумали не ми, а взяли з правил анті-BEPS і рекомендацій до них, що обкладають податками операції з офшорами. Тобто маючи офшор, ти маєш сплачувати податки так само, якби це була компанія з нормальним рівнем оподаткування. Закон дуже складний, має багато напрямків, але ми його ухвалили», – наголосив «слуга».

Анті-BEPS (Base erosion and Profit Shifting) – міжнародний проєкт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та країн G20 з розробки заходів протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що не побачив нічого нового в розслідуванні «Слідства. Інфо» за результатами розслідування Pandora Papers про офшори.

Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру. А ще Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка.