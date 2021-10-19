Податкова амністія. Стало відомо, хто подав декларацію найпершим

За словами Гетманцева, у жовтні люди активніше подають декларації, ніж у вересні

Гетманцев: «Псевдоексперти ставили під сумнів податкову амністію, але вона діє»

Перші звіти добровільного декларування доходів, яке почало діяти в Україні з 1 вересня 2021 року, надійшли не від великого бізнесу, а від заробітчан. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«У нас перша декларація була подана заробітчанином, а друга – щодо активів, які перебувають за кордоном у дуже великій сумі», – зазначив Гетманцев.

Політик також стверджує, що податкова амністія, попри застереження скептиків і критику, виявилася дієвою. «Псевдоексперти ставили це під сумнів, але податкова амністія діє і для зарплат у конвертах, і для великих статків за кордоном. Вважаю, ці півтора місяці підтверджують таке твердження. Далі – буде більше. Адже ми повинні розуміти, що участь у нульовому декларуванні – в першу чергу, в інтересах людини. Бо в законі є положення про те, що людина, яка не взяла участі в податковій амністії, цим фактом стверджує, що в неї нема активів, отриманих з ухиленням від оподаткування. Тому якщо людина не ворог собі, вона обов’язково візьме участь в амністії», – вважає нардеп.

За словами Гетманцева, у жовтні люди активніше подають декларації, ніж у вересні, і на сьогодні уже задекларовано понад 90 млн грн.

«Декларації подаються кожного дня, тобто процес пішов. Про це ми точно можемо говорити за наслідками першої декади жовтня. І процес пожвавлюється з кожним днем. На сьогодні цифри вже значно перевищують ті, які були у вересні (у жовтні задекларовано понад 90 млн грн). Люди не тільки цікавляться, а й беруть участь у цих процесах, це факт», – уточнив Гетманцев.

Раніше Гетманцев назвав три основні цілі податкової амністії.

Також політик заявив, що в Україні немає жодної загрози зриву опалювального сезону, адже Міненерго запасло газу більше, ніж у 2019 році.

Детальніше про те, що собою являє податкова амністія по-українськи, і яке відношення ця акція має до більшості українців читайте у матеріалі «Податкова амністія з 1 вересня: скільки і кому доведеться платити».