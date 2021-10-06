«Газпром» розраховує на «хорошу» зиму

За оцінками РФ, на початок опалювального сезону дефіцит газу в Європі складе 28%

За даними «Газпрому», за дев'ять місяців цього року поставки газу в країни далекого зарубіжжя зросли на 15,3%

«Газпром» розраховує, що нинішня зима буде холодною, а тому хорошою для російської компанії. Про це повідомляє «Риа Новости» в середу, 6 жовтня.

«Хороша зима, холодна. Для «Газпрому» буде хороша зима», – такі очікування озвучив заступник голови правління «Газпрому» Віталій Маркелов.

За даними «Газпрому», за дев'ять місяців цього року поставки газу в країни далекого зарубіжжя зросли на 15,3%, до 145,8 мільярда кубометрів газу, що є другим показником в історії після 2018 року (149,2 мільярда кубометрів).

За оцінками російської компанії, на початок опалювального сезону дефіцит газу в Європі складе 28% або 18,5 млрд кубометрів.

Варто вказати, що 5 жовтня акції «Газпрому» побили абсолютний історичний рекорд, перевищили позначку 380 російських рублів,.

Нагадаємо, 27 вересня вартість акцій російського газового монополіста «Газпром» на Московській біржі зросла до максимуму з 2008 року, подолавши позначку в 350 руб. за штуку. Вартість газу у Європі на той момент становила $862 за тис. куб. м.

Наступного дня російська компанія «Газпром експорт» прибрала зі своєї електронної торгової платформи усі контракти на 2022 рік, вочевидь, для того, щоб додатково підігріти зростання ціни.

Також сьогодні ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за кубометр.