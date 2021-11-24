Чому вимикають світло? Радник Шмигаля пояснив, що відбувається в електроенергетиці

«У нас сьогодні немає надзвичайної ситуації. Є складна ситуація з накопиченням вугілля», – радник прем’єра Юрій Бойко

Ситуація у вітчизняній енергетиці не є надзвичайною, однак уряд визнає наявність складнощів із з накопиченням вугілля для теплових електростанцій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

За словами Бойка, уряд розуміє, до яких кроків слід вдаватися для розв’язання ситуації, а критичних ознак проблеми енергетики теоретично можуть набути на початку весни поточного року.

«Які превентивні кроки я би радив вжити: знизити величину вечірнього максимуму – саме в цей час працює максимальний склад обладнання на ТЕС і спалюється найбільше вугілля. Всю решту частини доби система працює штатно. Нагадаю, що атомний енергоблок, який днями включився, замінить п’ять-шість блоків ТЕС. Скоро включиться ще один блок-мільйонник. Період роботи 14 блоками АЕС має бути використано для збільшення запасів вугілля. І ось це є дійсно критично, адже в березні планується виведення в ремонт та завантаження паливом половини атомних блоків і їх необхідно буде чимось замістити», – пояснив радник голови уряду.

Бойко додав, що підключення у мережу додаткових блоків атомних електростанцій має допомогти Україні пройти кризовий період за умови, що цей час буде використано з розумом і на теплових електростанціях встигнуть накопичити необхідні запаси вугілля.

«За нашими оцінками, перший з підключених в мережу у листопаді атомних блоків піде на покриття підвищених обсягів споживання через сезонне пониження температури, а другий дозволить виключити якусь частину теплових станцій, які задіяні сьогодні. Як наслідок – повинна зменшитися інтенсивність спрацювання вугілля. В листопаді за добу спрацьовується понад 70 тис. т вугілля, а поставки поки що в межах 40-55 тис. т», – підсумував радник міністра.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит вугілля у державної «Центренерго» простоювали 20 з 23 блоків ТЕС.

18 листопада 2021 року після завершення планового ремонту енергоблок №4 Запорізької АЕС під’єднано до енергосистеми. Ремонт енергоблока завершено на 9 діб раніше запланованого терміну.