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    В Чорнобилі планують відкрити хостел (відео)

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    Чи гарна ідея, зробити з Чорнобиля туристичне місце? - В Чорнобилі планують відкрити хостел (відео)
    Чи гарна ідея, зробити з Чорнобиля туристичне місце?
    фото з відкритих джерел

    В минулому році, Зону відвідало майже 60 тисяч туристів

    Якщо ви мріяли трохи пожити в Чорнобильській зоні, то скоро може випасти така нагода.

    Як повідомляє Суспільне, фонд Державного майна України вперше здає в оренду об'єкт у Чорнобилі. За приміщення площею в 80 м2 платитимуть 4200 гривень на місяць. Невдовзі планують виставити на торги й інші будинки у місті.

    В минулому році, Зону відвідало майже 60 тисяч туристів, що є вдвічі менше, ніж зазвичай. Але навіть на таку кількість гостей, місця не вистачає. Тож держава подумала, що можна переробити старенький гуртожиток імені Леніна в сучасний хостел.


    Нагадаємо, в Україні запрацював сайт «Чорнобиль. Подорож», що дозволяє здійснити віртуальний тур в зону Відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю і ознайомитися з хронологією аварії.

    «Освітній проєкт та комунікаційна платформа «Чорнобиль. Подорож» – продовження однойменної виставки, яка відкрилася на ВДНГ до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС», – йдеться на сайті.

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    Теги: гроші Чорнобильська зона АЕС Фонд державного майна
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    В Чорнобилі планують відкрити хостел (відео)