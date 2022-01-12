Запровадження продуктових карток. Автор ідеї пояснив, що готує уряд

Кухта запевняє, що це не будуть радянські продкарти, коли обмежується продаж чогось в одні руки

Колишній радник прем’єр-міністра, експерший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, що певний час виконував обов’язки міністра, Павло Кухта пояснив ідею уряду про запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Про це Кухта розповів в інтерв'ю «Главкому».

Нагадаємо, радник президента Олег Устенко, реагуючи на подорожчання продуктів харчування, анонсував запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Таким чином влада намагатиметься підтримати найбільш вразливі верстви населення.

Кухта зазначив, що це взагалі-то запровадження продуктових карток була його пропозиція.

«Вочевидь, що коли ціни на продовольство зростають, потрібно якось підтримувати людей. Що можна зробити в цій ситуації? Державні регулювання цін просто не працюють – бізнес або просто їх не виконує, або носить хабарі, ціни зростають ще більше. Тож ніякого сенсу в цих регулюваннях нема. Можна знизити ПДВ на певні види їжі, яку купляють бідні люди, а можна піти тим шляхом, який пропонується», – розповів він.

За його словами, це не будуть радянські продкарти, коли обмежується продаж чогось в одні руки.

«Це – американська система, коли держава виділяє людям гроші конкретно під купівлю їжі. В «Дії» є «Є-підтримка» – аналогічно можна виділяти гроші на харчі. Можна це робити через «Дію», а можна на поліграфкомбінаті «Україна» надрукувати захищені продовольчі чеки, які люди можуть витрачати на харчі. Бо смартфони є не у всіх бідних людей», – пояснив експерший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, що певний час виконував обов’язки міністра.

Кухта розповів, за якими критеріями уряд буде вираховувати цих бідних людей.

«У нас вже існує система субсидій, на базі якої їх можна перерахувати. Можливо, не всім, а з урахуванням ресурсу, який є в наявності. Але в принципі таке розуміння у держави є. Я вважаю такий підхід правильним», – зазначив політик.

Він вважає, що якщо впровадженням продуктових карток зайнятися вже зараз, то до весни – може бути реалізований цей механізм.

Додамо, що цукор в Україні подорожчає ще на 20%.

Водночас українці на свята викидають продуктів на величезну суму.

Нагадаємо, у 2021 році Україна зібрала рекордний за 30 років врожай.





