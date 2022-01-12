США співпрацюють з Німеччиною над затримкою запуску «Північного потоку-2»

Нуланд запевнила, що між США та їхніми союзниками, зокрема Німеччиною, немає розбіжностей щодо можливих антиросійських санкцій

США співпрацюють з Німеччиною та Євросоюзом над затримкою запуску «Північного потоку-2». Газопровід можуть зупинити у разі прямої агресії з боку РФ. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

«Ми зараз співпрацюємо з Німеччиною, яка співпрацює з ЄС, над тим, щоб затримати запуск «Північного потоку-2», а також зупинити, якщо Росія вдасться до агресії», – заявила Нуланд.

За її словами, нинішній уряд ФРН уже зробив суттєві кроки в цьому напрямку.

«Вони також підтвердили домовленість, яку ми уклали з попереднім урядом, – стосовно того, як бути з Nord Stream 2. А саме - зупинити його, якщо Росія вдасться до агресії проти України», - наголосила заступниця голови Держдепу.

Нуланд запевнила, що між США та їхніми союзниками, зокрема Німеччиною, немає розбіжностей щодо можливих антиросійських санкцій

Раніше у Держдепі США заявили, що голосування за законопроєкт сенатора-республіканця Теда Круза щодо запровадження санкцій щодо газопроводу «Північний потік-2» підірве єдність країн Заходу.

Законопроєкт Круза встановлює застосування обмежувальних заходів щодо газопроводу протягом 15 днів з моменту підписання та дозволяє Конгресу проголосувати за поновлення санкцій у разі незгоди президента. Він передбачає санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG, від яких Штати відмовилися у травні, та щодо учасників сертифікації газопроводу.

Тед Круз є послідовним критиком «Північного потоку-2». Просунути законопроєкт про санкції на розгляд Сенату вдалося завдяки відмови Круза від блокування схвалення десятка кандидатур на різні посади, яких висував Байденом.

Нагадаємо, напередодні Зеленський закликав Сенат США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

Раніше глава МЗС Франції назвав умову закриття «Північного потоку-2».

До слова, віцеканцлер Німеччини допустив зупинку «Північного потоку-2» через Україну.

Як відомо, Вітренко попередив новий уряд Німеччини про небезпеку.

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